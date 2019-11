Uno de los segmentos más importantes de la industria de la vestimenta en los Estados Unidos es el de prendas de bebés. Según un estudio de The NPD Group, las ventas totales de este mercado se incrementaron 6.6% en tres años, pasando de US$ 19,700 millones en el 2015 a US$ 21,000 millones en el 2018, señaló la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.

Entre los productos principales de este segmento se encuentran los pijamas, ropa interior, prendas casuales y prendas de lujo, que por lo general son más caras, pero vienen siendo adquiridas con mayor frecuencia por los padres jóvenes.

Segmentación del mercado

El principal grupo, por segmentación de mercado, son los consumidores con ingresos anuales mayores a US$ 150 mil, los cuales representan el 25% del total de compradores. Estos consumidores tienen un importante poder adquisitivo y, de acuerdo con un informe de TABS Analytics, el 57% de ellos ha comprado por lo menos una prenda para bebé en el último año.

El mismo informe señala que la demografía del mercado estadounidense está cambiando, ya que ahora hay una mayor cantidad de padres entre los 30 y 40 años que forman parte de este grupo de consumidores con ingresos altos.

Así, los padres de esta generación tienen mayor disposición para invertir en prendas para bebés y buscan tiendas especializadas como boutiques que ofrecen una variedad de diseños y artículos de acuerdo a las tendencias de las modas.

Atributos

Por otra parte, un reporte de Lifestyle Monitor indicó que los atributos más importantes para los consumidores de prendas para bebés son una mejora de la transpirabilidad, para el 35% de los consultados; durabilidad, 34%; resistencia a las arrugas, 33%; a desteñirse, 35%; y al olor, 30%.

Además, el mismo reporte destacó que el 44% de los padres prefieren las prendas para bebés elaboradas con algodón, y les molesta que las marcas y negocios minoristas las sustituyan por productos fabricados con fibras sintéticas como el poliéster.

Un punto importante de las tendencias que pueden ser relevantes para los exportadores peruanos es la versatilidad de las prendas. De acuerdo con Diana Smith, analista de confecciones de Mintel, una de las tendencias más populares en el mercado son las prendas de bebés unisex. “Hay un nuevo estándar de genero neutral dentro del segmento para bebés que ha tomado relevancia.

El 20% de los padres jóvenes busca alejarse de los estereotipos de género en las prendas de bebés debido a la cantidad de veces que tienen que reponer estas prendas”, afirmó Smith.

Otra tendencia del mercado son las prendas elaboradas con algodón orgánico, que según los expertos, son más adecuadas para la piel sensible y delicada de los bebés, además evitan que los bebés desarrollen problemas de salud y hacen que se sientan más cómodos.

Por último, existe un segmento de consumidores que están interesados en pagar más por ropa de bebés que tenga un diseño innovador y esté hecha con insumos de alta calidad como podría ser el algodón Pima.

Ventas

Las ventas al por menor a nivel nacional se concentran en áreas con mayor densidad, destacando el sureste con el 25.4% del total, noreste (conocida como región Atlántico medio) con 19.5% y oeste con 16.2% de participación.

No obstante, si se individualiza la distribución de tiendas por estado, California es el número uno del país con 11.9% del total precisamente por ser el más poblado, seguido por Nueva York con 8.6% y Florida con 6.5%.

De acuerdo con un reporte de IBIS World, el canal comercial de ventas en línea ha tomado gran relevancia en la venta de prendas de bebés. En el 2018 las ventas por Internet representaron el 20% de las totales, alcanzando US$ 2,500 millones. El mismo reporte señaló que se espera que las ventas de este segmento a través de Internet aumenten a una tasa anual de 13.5%.

Según Ayako Homma, consultora de moda y lujo de Euromonitor, las tiendas en línea tienen ventaja sobre los minoristas por un tema de conveniencia, ya que los compradores pueden comparar los precios entre diferentes productos fácilmente.

Asimismo, Homma indica que los padres de la generación de los millennials ponen un mayor énfasis en comprar prendas de bebés "acorde a las tendencias de la moda". Estos consumidores utilizan las redes sociales e Internet con más frecuencia y son conscientes de las marcas, generando de-manda por aquellas con nombres bien establecidos como la línea Crew Cuts de las empresas Amazon y J. Crew.

Importaciones

Las importaciones de prendas de bebés de Estados Unidos presentaron una leve disminución de 0.55% en los últimos cinco años, pasando de US$ 2,400 millones en el 2014 a US$ 2,200 millones en el 2018, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés).

Esta caída se manifestó en gran medida por la reducción de los envíos de China, el principal proveedor de este sector a Estados Unidos. Sus exportaciones a este mercado cayeron de US$ 1,100 millones en el 2014 a US$ 966.6 millones en el 2018, equivalente a una disminución de 5.8% en cinco años.

Sin embargo, China se mantuvo como el mayor proveedor del sector aportando el 42.2% de las importaciones en el 2018, seguido por Camboya con 11.6% y Vietnam con 10.2%.

Perú es el décimo proveedor del sector con exportaciones que aumentaron de US$ 18.1 millones en el 2014 a US$ 21.8 millones en el 2018, representando así un crecimiento de 5%.

Considerando los puntos anteriores, las empresas peruanas del sector deben tomar particular atención a lo que los consumidores exigen, y por supuesto, a las tendencias del mercado sobre los tipos de productos que buscan y la versatilidad de los mismos.

Esto, sin duda, requerirá que se adapten e innoven sus procesos y diseños. Es igualmente relevante que sus esfuerzos para ampliar su presencia dentro de Estados Unidos incluyan estrategias comerciales en aquellos estados de mayor demanda como California, Nueva York y Florida.