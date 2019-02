Retórica simple de Trump es parte de tendencia que arrancó hace un siglo

La retórica simple y llena de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, no es una rareza, sino parte de una tendencia en el ámbito de la comunicación política que arrancó hace un siglo y no es exclusiva de Estados Unidos, según un estudio de expertos de las universidades de Texas y Princeton.

Para llegar a esta conclusión, publicada en un artículo en la revista especializada "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), expertos de las universidades estadounidenses de Texas y Princeton analizaron una amplia gama de textos.

En concreto, examinaron discursos de todos los presidentes estadounidenses desde 1789, incluidos los de toma de posesión del cargo y sobre el Estado de la Unión, e intervenciones y entrevistas de líderes políticos británicos, australianos y canadienses desde 1895.

La investigación incluyó, además, textos de cuerpos legislativos de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea (UE) fechados entre 1994 y 2016, así como transcripciones de libros, películas y de medios de comunicación, entre ellos The New York Times y la cadena CNN.

El análisis se centró en observar el predominio en los textos de un pensamiento analítico, asociado a un mayor uso de artículos y preposiciones, o de un estilo más informal a través del empleo de pronombres personales, adverbios, verbos auxiliares y conjunciones.

En los textos de los presidentes estadounidenses, los expertos encontraron niveles de pensamiento analítico muy altos y estables durante los siglos XVIII y XIX, seguidos de una disminución a partir de 1900 que coincide con un aumento sustancial del estilo simple e informal que caracteriza hoy en día a Trump.

La tendencia al alza de esta retórica informal ya estaba firmemente consolidada en la presidencia de Dwight D. Eisenhower (1953-1961), según el estudio, liderado por Kayla N. Jordan, del Departamento de Psicología de la Universidad de Texas.

En el caso de los líderes de las grandes democracias de habla inglesa, el declive en el estilo analítico se detecta a partir de 1980 y es mucho más fuerte entre canadienses y australianos en comparación con los británicos.

Los investigadores observaron la misma tendencia, aunque más sutil y lenta, en los textos de cuerpos legislativos analizados.

Y con respecto a los corpus culturales (transcripciones de libros, películas y medios de comunicación), descubrieron que la programación de la cadena de televisión CNN entre el 2000 y 2016 replicó la preponderancia de la retórica simple vista entre los mandatarios estadounidenses.

Los hallazgos de este estudio sugieren que Trump y otros líderes como él no han surgido de la nada, sino que son más bien el ejemplo más reciente de una tendencia de larga data dentro de la comunicación política.

Entre los factores del auge de un estilo comunicativo más informal, simple y lleno de confianza, los autores de esta investigación citan el avance del populismo en Estados Unidos y Europa, la influencia de las nuevas tecnologías y la globalización y creciente complejidad que enfrentan los actuales líderes políticos.