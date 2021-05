McDonald’s Corp anunció un aumento salarial promedio de 10% por hora en los casi 660 restaurantes que opera en Estados Unidos, uniéndose a la lucha de la industria para atraer a los trabajadores a sus cocinas y comedores a medida que disminuyen las restricciones pandémicas.

Los aumentos salariales no se aplican a los empleados de los cerca de 13,025 restaurantes que tiene McDonald’s en Estados Unidos y son propiedad y están operados por franquicias.

McDonald’s dijo que los aumentos salariales para más de 36,500 trabajadores de sus restaurantes comenzaron ya y continuarán durante varias semanas. Bajo la nueva escala salarial, el personal de nivel de entrada ganará al menos US$ 11-17 por hora y los gerentes de turno, al menos US$ 15-20.

La compañía, que quiere contratar 10,000 trabajadores más por hora durante los próximos tres meses, espera que el salario promedio en todos los restaurantes de su propiedad alcancen los US$ 15 por hora para el 2024 desde los US$ 13.

“Estamos recompensando a nuestros empleados que trabajan duramente en los restaurantes propiedad de McDonald’s para servir a nuestras comunidades”, dijo Joe Erlinger, presidente de McDonald’s USA, en un comunicado.

Los restaurantes despidieron a millones de trabajadores después de que la pandemia obligó a muchos establecimientos gastronómicos a cerrar o reducir drásticamente sus servicios.

Algunos de esos empleados optaron por trabajos de almacén o minorista. Otros dependen de pagos gubernamentales, que van desde cheques de estímulo hasta mayores beneficios por desempleo, y en algunos casos obtiene más de lo que podrían ganar trabajando a tiempo completo en un restaurante.

McDonald’s se une así a Chipotle Mexican Grill Inc, Taco Bell y otras cadenas para mejorar sus compensaciones para atraer a los solicitantes. La cadena de burritos Chipotle dijo el lunes que planea contratar a 20,000 empleados más y que aumentará el salario medio a US$ 15 por hora para fines de junio, un aumento de US$ 2.