El gobierno de Estados Unidos ha efectuado unos 130 millones de pagos por el impacto económico de la pandemia a contribuyentes en menos de 30 días. El Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) prevé hacer más de 150 millones de pagos como parte de un gigantesco programa de rescate por el coronavirus.

La distribución ha tenido algunos inconvenientes, como saturación en la página de internet, pagos a contribuyentes fallecidos y dinero enviado a cuentas inactivas.

Para quienes están esperando o tienen otras preguntas, he aquí algunas respuestas:

¿Dónde está mi pago?

El gobierno no puede logística ni físicamente entregar todos los pagos al mismo tiempo, por eso lo hace en etapas.

Los pagos comenzaron a hacerse el 10 de abril a quienes ya tenían su información de depósito directo en el IRS con base en las declaraciones fiscales del 2019 o 2018.

Los pagos empezaron a ser enviados la semana pasada a beneficiarios del Seguro Social, jubilados ferroviarios y veteranos que no están obligados a presentar declaración de impuestos; estos continuarán durante mayo. Los individuos en este grupo recibirán su asistencia igual como reciben sus demás prestaciones, por depósito directo o correo.

Otras personas no obligadas a presentar declaraciones fiscales, como aquellas de bajos ingresos, fueron alentadas a presentar información básica en la página del IRS. Sin esta información, el gobierno no puede emitir pago alguno.

Quienes cumplen los requisitos para recibir el pago pero no tienen registrada su información para depósito directo, habrán de recibir un cheque por correo. Estos cheques comenzaron a enviarse a finales de abril, pero este proceso podría durar varios meses debido a limitaciones de distribución.

Todos los pagos se emitieron en orden de menor a mayor ingreso.

Así las cosas, lo primero que usted debe hacer es estar seguro de que tiene derecho a un pago. Cualquier ciudadano estadounidense que cuente con número del Seguro Social y gane hasta US$ 75,000 al año recibirá un pago de US$ 1,200; las parejas casadas que lo soliciten conjuntamente y ganen menos de US$ 150,000 anuales recibirán US$ 2,400.

Los pagos disminuyen en forma progresiva para quienes ganan más y desaparecen para quienes tienen un ingreso superior a US$ 99,000 al año; o si son parejas casadas con un ingreso conjunto de US$ 198,000. Los límites son diferentes para quienes se registran como jefes de familia.

Si cumple los requisitos para recibir un pago debe asegurarse de que el IRS tiene la información actualizada y necesaria. El IRS cuenta en su página de internet con una herramienta, Get My Payment, para que las personas agreguen su información para depósito directo o den seguimiento al estado de su pago.

¿Por qué la herramienta no funciona conmigo?

El IRS ha arreglado algunas fallas de Get My Payment desde que lanzó la herramienta. La experiencia quizá no sea perfecta todavía.

Algunos contribuyentes afirman que no han podido avanzar más allá del primer paso de ingresar su información básica, como nombre, dirección e ingreso bruto ajustado. La información presentada debe coincidir exactamente con la de las declaraciones de impuestos. Examine con detenimiento diferencias mínimas, como escribir completa la palabra calle en lugar de abreviarla.

Varios usuarios dijeron que les funcionó haber escrito toda su dirección con mayúsculas, como recomendó el LA Times. Sin embargo, el IRS afirma que esa casilla no es sensible a mayúsculas o minúsculas. Dijo que eliminar toda la puntuación podría servir. Si esto no funciona, considere utilizar la información de la declaración fiscal del 2018.

Advertencia: Tres intentos infructuosos para ingresar en el sistema en un día bloquearán al usuario durante 24 horas como medida de seguridad.

¿Por qué recibo mensajes de error en Get My Payment?

La respuesta “Estado de pago no disponible” ha exasperado a muchos usuarios.

Significa que el IRS no puede determinar de momento si usted tiene derecho a ese pago. Hay pocas razones si esto ocurre. Primero, usted no presentó una declaración fiscal del 2018 o 2019, o no se ha procesado totalmente. O simplemente el sitio no tiene la información disponible aún; la agencia está integrando más información para uso cotidiano. La agencia actualiza la información a diario durante la noche.

Mi pariente fallecido recibió un pago. ¿Debo regresarlo?

No se sabe a ciencia cierta.

El presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han dicho que estos pagos deben ser devueltos al gobierno. Sin embargo, el IRS no ha emitido una directriz formal, aunque ha dicho que está al tanto del problema y trabaja para resolverlo. Los expertos aseguran que debido al retraso en la información sobre quiénes han fallecido, el error es casi inevitable y también ha ocurrido con programas de estímulo anteriores.

No he recibido un pago para mi hijo ¿por qué?

Los padres también pueden obtener un pago de US$ 500 por cada hijo, pero sólo por algunos, generalmente de 16 años o menos. Usted podría no recibir el pago si alguien más puede declararlo como dependiente o si el menor no está en su declaración fiscal más reciente, como un recién nacido.

Las personas que reciben Ingreso Suplementario de Seguridad o prestaciones del Departamento de Asuntos para Veteranos tampoco reciben automáticamente los pagos para dependientes. Deben integrar esa información para el martes en la página del IRS a fin de conseguir el pago.

Si usted no recibió la cantidad completa a la que cree tener derecho, para un hijo u otra persona, podrá reclamar la cantidad adicional en su declaración de impuestos del 2020.

Ya no uso (o no reconozco) la cuenta bancaria en la que depositaron mi pago. ¿Qué hago?

Si la cuenta fue cerrada o no está activa, el banco rechazará el depósito y enviará en su lugar un cheque. El cheque estará dirigido a la dirección que aparezca en sus declaraciones fiscales o la que tenga registrada en el Servicio Postal de Estados Unidos, la que esté más actualizada.

Este es un problema común para las personas que obtuvieron un crédito respaldado por un rembolso futuro, tienen una cuenta temporal para pago de rembolso o les cargaron el rembolso a una tarjeta de débito prepagada.

En estos casos, el pago de asistencia podría ser depositado en la cuenta real o virtual asociada con el producto. Pero, si la cuenta está cerrada o inactiva, será rechazada y le enviarán un cheque por correo.

El IRS ha corregido un error previo en línea, en el que se indicaba a los usuarios que algunos pagos rechazados fueron depositados en la misma cuenta por segunda vez; esto no sucedió y serán enviados por correo.

¿Qué pasa si tengo problemas con mi pago?

El IRS enviará una carta a los contribuyentes unos 15 días después de que un pago sea enviado haciéndoles saber cómo se hizo y cómo avisar si hay problemas.

También tiene muchas respuestas en internet y actualiza su sitio con regularidad.

Si usted necesita ayuda de una persona tendrá que esperar. El IRS no ha podido tener personal que atienda las líneas telefónicas debido a la pandemia. Los empleados comenzaron a regresar a la agencia la semana pasada y se desconoce cuándo se reanudarán muchos servicios.