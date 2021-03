Cuatro legisladores republicanos de Estados Unidos solicitaron que Facebook Inc, Twitter Inc y Google de Alphabet Inc entreguen cualquier estudio que hayan realizado sobre cómo sus servicios afectan a la salud mental de los niños.

La solicitud se conoce después de una audiencia conjunta la semana pasada de dos subcomités de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en la que los principales ejecutivos de las empresas discutieron sus prácticas de moderación de contenidos a raíz del asedio al Capitolio en enero.

La representante Cathy McMorris Rodgers, la republicana de mayor rango del comité, había preguntado en la audiencia a los presidentes ejecutivos de las empresas si sus firmas habían realizado investigaciones internas sobre la salud mental de los niños.

Mark Zuckerberg, de Facebook, dijo que creía que la compañía lo había hecho, mientras que Jack Dorsey, de Twitter, dijo que no lo creía. Sundar Pichai, de Google, dijo que la compañía consultó con expertos externos e invirtió “mucho tiempo y esfuerzo en estas áreas”.

En las cartas enviadas a las empresas el martes, McMorris Rodgers pidió copias de cualquier investigación o comunicación interna relevante, así como información sobre cualquier contratista y socio involucrado.

Además, los legisladores solicitaron cualquier investigación que las empresas hayan realizado sobre cómo los productos de la competencia afectan al bienestar mental de los menores de 18 años.

Las solicitudes también se refieren al servicio YouTube Kids de Google y a Instagram de Facebook, que está desarrollando una versión para menores de 13 años.

Los otros legisladores que firmaron la carta eran republicanos de alto rango en varias subcomisiones, como Robert Latta, Gus Bilirakis y Morgan Griffith.

La carta pide que las empresas respondan antes del 16 de abril.