Los demócratas que esperan conquistar la presidencia de Estados Unidos y el Senado han visto una ola de dinero de pequeños donantes en los últimos meses antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La organización demócrata de recaudación de fondos ActBlue informó el jueves que recaudó US$ 1,500 millones en su plataforma en línea de julio a setiembre, la mayor cantidad en un trimestre.

En comparación, WinRed, una importante plataforma republicana de recaudación de fondos, dijo el lunes que recibió US$ 623.5 millones en el tercer trimestre.

La suma demócrata incluye donaciones hechas a varios grupos y candidatos políticos, así como a la campaña presidencial del ex vicepresidente Joe Biden, quien parece llegar a las últimas semanas de la carrera con una ventaja financiera.

“Hemos recaudado más dinero del que jamás pensé que podríamos”, dijo Biden a los donantes en un evento de recaudación de fondos el jueves.

La campaña de Biden informó el miércoles que él y su partido recaudaron US$ 383 millones en setiembre, un probable récord para una campaña presidencial que elevó la cantidad que tiene para gastar a US$ 432 millones.

El presidente republicano Donald Trump, que se enfrenta a Biden en la carrera por la Casa Blanca, no ha informado aún de una cifra comparable.

La campaña del presidente y el Comité Nacional Republicano recibieron US$ 210 millones en agosto. Al 31 de agosto, los demócratas tenían US$ 466 millones disponibles para gastar en la carrera presidencial, en comparación con los US$ 325 millones de los republicanos.

La recaudación de fondos de los demócratas se vio impulsada después de que Biden seleccionó a la senadora estadounidense Kamala Harris, de California, como su compañera de fórmula en agosto y, más tarde, por el primer debate presidencial televisado y la muerte de la jueza progresista de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

El mayor día de recaudación de fondos durante el trimestre en la plataforma de ActBlue fue el 19 de setiembre, el día después de la muerte de Ginsburg, cuando los grupos de ActBlue recibieron US$ 70.6 millones.