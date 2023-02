La consultora Baker Tilly y el banco sueco SEB AB firmaron contratos para alquilar espacio de oficinas en la torre de 66 pisos cerca de Hudson Yards, informó la firma de bienes raíces el jueves en un comunicado.

Baker Tilly ocupará 2,600 metros cuadrados en el piso 22 y se trasladará desde One Penn Plaza este año. SEB se mudará desde 245 Park Ave. a 1,400 metros cuadrados de espacio en el piso 28 de The Spiral.

Con esos acuerdos, el desarrollador ocupó alrededor del 72% de la torre de oficinas de 265,000 metros cuadrados. El año pasado, HSBC Bank USA acordó trasladar su sede al Spiral desde Midtown. Otros inquilinos incluyen a Pfizer Inc. y AllianceBernstein Holding LP.

The Spiral en Manhattan.

Las empresas que buscan espacio en Manhattan se han visto atraídas por los nuevos desarrollos, como algunos edificios de Hudson Yards y Manhattan West. KKR & Co. recientemente alquiló más espacio en 30 Hudson Yards, ampliando las oficinas que está dejando la empresa de tecnología Meta Platforms Inc., y el fondo de cobertura DE Shaw dijo que trasladará su sede del Midtown a Two Manhattan West.

Aun así, el mercado de oficinas de la ciudad está inundado de oferta disponible gracias al aumento de empleados que trabajan de forma remota. Las principales empresas tecnológicas, desde Meta hasta Compass Inc., han recortado sus inversiones inmobiliarias como parte de sus esfuerzos por ahorrar costos.