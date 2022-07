Un nuevo estudio realizado por la Kaiser Family Foundation descubrió que el costo promedio del parto en Estados Unidos es de US$ 18,865 bajo grandes planes de seguro. Aunque la mayor parte de eso a menudo lo cubre el seguro, los pagos de bolsillo ascienden a un promedio de US$ 2,854.

Eso incluye el dinero gastado durante el embarazo, el parto y los períodos de atención posparto en el transcurso de unos tres años. Esos costos tampoco incluyen el monto gastado en primas de seguro de salud en sí mismas, o cuentas adicionales producto de proveedores fuera de la red o procedimientos y servicios no médicos.

El costo promedio de la atención prenatal y posnatal, así como el costo del parto para alguien cubierto por Medicare, fue de US$ 12,770 en el 2010, según el Instituto Guttmacher.

El estudio de Kaiser comparó los costos de atención médica de las mujeres embarazadas con los de una edad similar que no estaba embarazada. Los nacimientos por cesárea son los de mayor costo, con un promedio de US$ 26,280. Un poco más de US$ 3,200 de eso fue desembolsado por el paciente. Los partos y los costos de cuidado asociados promediaron US$ 14,768, con un desembolso de US$ 2,655.

La mayoría de los estadounidenses tiene seguro médico y la mayoría está cubierta por planes de grupos grandes como los que se presentan en el estudio de Kaiser. Un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso determinó que el 91% de los estadounidenses tienen seguro de salud y dos tercios tienen cobertura patrocinada por el empleador o elegida individualmente.

EE.UU. se encuentra entre los países más caros para dar a luz y tiene la tasa de mortalidad materna más alta de cualquier nación desarrollada, con un fuerte aumento de riesgos para mujeres afroamericanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sitúan la tasa de mortalidad infantil de EE.UU. en 5.4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos.

Es más caro dar a luz en Japón, con un promedio de US$ 61,810, según investigadores de Coyne College, pero un informe separado de UNICEF encontró que el país también tiene la tasa de mortalidad infantil más baja, con uno de cada 1,111 recién nacidos. Para la mayoría de los países, el costo del parto es inferior a US$ 10,000, sin importar el tipo de procedimiento.

Por supuesto, el embarazo y el parto son solo el comienzo. Un informe de febrero del 2020 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que, para los niños nacidos en el 2015, su familia gastará en promedio US$ 233,610 cuando el niño tenga 17 años, y después de esos vienen los costos asociados a la educación universitaria.