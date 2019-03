El público estadounidense aún teme a los vehículos autónomos

Siete de cada 10 estadounidenses no quieren tener nada que ver con los vehículos autónomos.

La parte de los estadounidenses que temen a los vehículos autónomos, 71% en la última encuesta de la American Automobile Association, prácticamente no ha cambiado desde hace un año y subió ocho puntos porcentuales desde el 2017.

Si bien el escepticismo público no es nuevo, su consistencia es notable. La encuesta del año pasado, en la que 73% expresó ansiedad por los vehículos autónomos, salió nueve semanas después de que un vehículo de prueba autónomo operado por Uber Technologies Inc. matara a un peatón en Tempe, Arizona.

No ha habido prácticamente ningún aumento en la aceptación pública, aunque los fabricantes automotriz y los gigantes de la tecnología estén invirtiendo miles de millones en esta tecnología.

Honda Motor Co. y el Fondo de Visión Softbank de Japón invirtieron un total de US$ 5,000 millones en la unidad de conducción autónoma Cruise de General Motor Co. el año pasado, y Volkswagen AG está en conversaciones sobre la inversión en Argo AI de Ford Motor Co. Se dice que ambos están discutiendo una valoración de US$ 4,000 millones.

Los estudios de AAA sugieren que la opinión pública podría ser un gran desafío cuando llegue el momento de convencer a los clientes para que paguen por el transporte del futuro.

"Es posible que el nivel sostenido de miedo esté arraigado en un mayor enfoque, ya sea bueno o malo, en los incidentes que involucran este tipo de vehículos", dijo en una declaración Greg Brannon, director de ingeniería automotriz de la AAA. "También podría ser simplemente debido a un miedo a lo desconocido".