Repentinamente, las pruebas de anticuerpos Covid-19 están en todas partes. Están, por ejemplo, en un spa de West Palm Beach, California, que normalmente ofrece Botox y tratamientos de colágeno, el cual las promociona además en su cuenta de Instagram. También, una clínica quiropráctica en Minnesota promete que sus pruebas proporcionarán "tranquilidad mental rápida y precisa".

Las pruebas de anticuerpos, las cuales buscan signos de exposición al nuevo coronavirus en la sangre, se han vuelto ampliamente disponibles en los EE. UU. en el último mes, incluso cuando se debate sobre su valor médico y la mejor manera de interpretar los resultados. Para los expertos en salud y los encargados de formular políticas y, las pruebas podrían ofrecer información sobre la prevalencia del virus y su propagación actual a lo largo del país. Pero para aquellos preocupadas por su propia salud, los beneficios son menos claros.

Los expertos creen que los anticuerpos probablemente transmiten cierto nivel de protección contra el virus, pero aún no tienen ninguna prueba sólida. Tampoco saben cuánto tiempo puede durar una inmunidad. Aun así, gracias a una postura inicialmente permisiva por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., cientos de nuevas pruebas están ahora en el mercado. Y la proliferación ha llevado a preguntas sobre su precisión.

"El problema con las pruebas es que no está claro quién las necesita o cómo sentirse acerca de los resultados", dijo George Liakeas, médico que se desempeña como director médico de Lexington Medical Associates en la ciudad de Nueva York. Pero los pacientes los están pidiendo de todos modos, lo que plantea "una situación única".

Los laboratorios que ofrecen pruebas de anticuerpos dicen que pueden ofrecer una validación valiosa a las personas que sospechan que pueden haber tenido Covid-19, eventualmente mejoraron pero nunca se hicieron pruebas que demostraran su cura . Las pruebas también pueden identificar donantes de plasma para ayudar a pacientes gravemente enfermos. Sin embargo, también conllevan riesgos, incluida la exposición al virus en sí mismo fuera de la casa, así como lecturas falsas positivas. Los expertos temen que esto pueda llevar a las personas a tomar menos precauciones de salud pública, incluido el distanciamiento social y el uso de máscaras.

Más pruebas pese a certezas

Los riesgos no han impedido que las personas tomen las pruebas. Algunas empresas que permanecieron abiertas durante los últimos dos meses, como las fábricas y los bancos, están alentando a los empleados a que las obtengan como una herramienta para detectar a las personas con anticuerpos y, por lo tanto, consideren más seguro estar en el trabajo. El gigante del laboratorio comercial Quest Diagnostics Inc. ha realizado unas 620,000 pruebas de anticuerpos desde que las presentó el 21 de abril, dijo la compañía.

Juanita Mora, una alergóloga-inmunóloga que practica en Chicago y trata a muchos pacientes en la comunidad latina dice que ha visto a varios empleadores locales, desde trabajadores de bancos y concesionarios de automóviles hasta un fabricante de perritos calientes y una fábrica de tortillas, utilizan pruebas de anticuerpos para evaluar a los empleados que regresan al trabajo. La propia Mora utiliza los resultados junto con el historial médico de un paciente para tomar decisiones sobre el riesgo de infección, incluso para evaluar si debe regresar a su trabajo, o para los pacientes que estuvieron expuestos o enfermos y se han aislado de sus familias.

La prueba de anticuerpos "nos ayudará a llevar a las personas a una nueva normalidad", dijo Mora. "Creo que en realidad será una prueba clave para controlar esta pandemia".

A una hora de enviar correos electrónicos a los pacientes a fines de abril sobre la disponibilidad de las pruebas, Lexington Medical Associates estaba "abrumado" con las consultas, dijo Liakeas. Alrededor de 200 han participado hasta ahora, aproximadamente una cuarta parte de los cuales dieron positivo para anticuerpos. Liakeas, quien fue hospitalizado con Covid-19 en marzo y aún se está recuperando, tomó el examen con acierto y obtuvo un resultado positivo.

En la ciudad de Nueva York, el comercial BioReference Laboratories Inc. comenzará a proporcionar pruebas de anticuerpos gratuitas al público en general el 13 de mayo como parte de una asociación con New York City Health and Hospital Corp. con el objetivo de evaluar a varios cientos de miles de personas, dijo Jon Cohen, un médico que se desempeña como presidente ejecutivo de BioReference.

A pesar de las preguntas sobre qué significan los resultados de las pruebas para el futuro, Cohen dice que cree que los resultados tienen un impacto psicológico para las personas que los toman. Él mismo se hizo la prueba la semana pasada, como parte de una oferta gratuita para los empleados de BioReference, y el resultado fue negativo.

Al anunciar una mayor supervisión de las pruebas de anticuerpos la semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que está tomando medidas contra los fabricantes de kits con afirmaciones supuestamente falsas o inexactas. Estos incluyen un "número preocupante" de pruebas de anticuerpos vendidas comercialmente que se promueven "inapropiadamente", incluso como prueba de diagnóstico, según la FDA.

Quest ha comenzado a contactar a casi dos docenas de socios que revenden sus servicios de prueba, pidiéndoles que dejen de ofrecer las pruebas después de ver información en los sitios web de los socios que “tal vez no hayan cumplido con nuestro estándar de calidad”, dijo la portavoz Wendy Bost en una entrevista.