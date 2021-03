EEUU







Proyecto gravaría a los 100 más ricos de EE.UU. por US$ 78,000 millones Apodada la Ley de Impuestos a los Ultra Millonarios, el proyecto de ley requeriría que los hogares con un patrimonio neto de más de US$ 50 millones paguen un impuesto anual de 2% de su riqueza, y un impuesto adicional de 1% para las fortunas que excedan los US$ 1,000 millones.