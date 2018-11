Una propuesta contra pobreza enfrenta a los multimillonarios de San Francisco La "Proposición C" haría subir el impuesto sobre ventas a aquellas empresas con sede en la ciudad que facturen más de US$ 50 millones anuales y el impuesto sobre gastos de personal a las compañías con una facturación superior a los US$ 1,000 millones.

FOTO 7 | En la ciudad de San Francisco, el viaje en metro toma alrededor de 15 minutos en un radio de 2 kilómetros, mientras que en un rango mayor, se puede llegar a demorar más de una hora. (Foto: Wikipedia) Los fondos recaudados se dedicarían íntegramente a la financiación de viviendas y servicios para la gente sin techo de San Francisco. (Foto: Wikipedia)