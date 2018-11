Propiedad intelectual es clave entre EE.UU. y China

Si China es una fuente tan poderosa de robo de propiedad intelectual, ¿por qué Pekín no lo hace mejor?

Considere la industria automotriz. Este parece un sector propicio para la transferencia forzada de tecnología, el espionaje industrial y todas las demás agudas prácticas que causan tanta tensión en las relaciones comerciales de China con Estados Unidos.

China es el mayor productor y consumidor de vehículos del mundo, y las empresas extranjeras que desean fabricar allí durante décadas han estado obligadas a invertir en empresas conjuntas con socios locales de propiedad estatal.

Los fabricantes de automóviles están en una constante carrera por innovar: cinco de los principales programas de investigación y desarrollo del mundo pertenecen a Volkswagen AG, Daimler AG, Toyota Motor Corp., BMW AG y Honda Motor Co. Dominar la emergente industria de vehículos eléctricos es un objetivo clave de la política industrial Hecho en China 2025 que ha generado tanta ira en Washington.

Y, sin embargo, el país es casi una nota al pie en el comercio internacional de automóviles. Los ingresos por exportaciones en 2017 ascendieron a solo US$7.180 millones, por debajo de Bélgica, Eslovaquia, España y Hungría.

No es realmente un misterio. Los fabricantes de automóviles extranjeros tienen un manual de instrucciones ampliamente utilizado cuando operan en China, donde las tecnologías que transfieren a las empresas locales están varios pasos detrás de la tecnología de punta. Eso hace que sea casi imposible para los socios usar este camino para mantenerse al día con la innovación.

Esa es una razón para sospechar que la laxa aplicación de las leyes de propiedad intelectual, uno de los puntos de discusión más difíciles en las conversaciones que se realizarán entre Pekín y Washington, no sea tan difícil de descifrar: China simplemente no se está beneficiando lo suficiente del status quo. El primer ministro Li Keqiang ha prometido reiteradamente abolir las transferencias de tecnología forzadas, y si bien el término no describe una política única, algunas de las leyes más notorias en las que se basa podrían ser revocadas.

En términos regulatorios, China ya se ha desplazado en la dirección que quiere EE.UU. Como hemos señalado anteriormente, durante varios años la Cámara de Comercio estadounidense ha otorgado al país lo que es esencialmente el grado "más mejorado" en la protección de la propiedad intelectual. La lista de industrias que requieren empresas conjuntas, el camino principal para las transferencias de tecnología, se ha reducido varias veces y se ha eliminado por completo en muchas áreas.

A pesar de la percepción de prejuicio contra los extranjeros, los tribunales de patentes de China también dan a los litigantes extranjeros un trato similar al de los demandantes nacionales. Los extranjeros tienen las mismas probabilidades de presentar estos casos y son ligeramente más propensos a prevalecer en comparación con sus pares locales, según un documento publicado el año pasado por Renjun Bian, de la Universidad de California, Berkeley.

Los daños y perjuicios que reciben son aproximadamente tres veces más altos, aunque siguen siendo extremadamente bajos para los estándares globales, con un promedio de alrededor de US$33.000. Quizás la "compensación punitiva" que prometió el presidente Xi Jinping en un discurso el lunes ayude a corregir eso.

Uno de los mayores desafíos para los inversionistas extranjeros podría ser la gran actividad que han registrado los tribunales del país. En 2016, se presentaron un total de 152.072 casos de propiedad intelectual civil, más que en cualquier otro país, en un mercado que está cambiando rápidamente de un sistema de ley de propiedad intelectual libre para todos a uno ordenado. Las empresas que se demoran en defender sus patentes y marcas en este entorno perderán.

El progreso en muchas áreas sigue siendo lento. Lego A/S ha ganado el reconocimiento de sus marcas comerciales y ha obtenido fallos judiciales que impiden que la marca Bela venda imitaciones de sus bloques de construcción. Aun así, muchos productos sospechosamente familiares todavía están a la venta. Aún hay un caso pendiente contra Lepin, cuyas naves X Wings de Star Wnrs (sic) se pueden comprar en Alibaba.

También existen todavía casos de lo que parece un espionaje industrial absoluto, como el presunto robo de diseños de semiconductores y de presionar a las empresas a través de las autoridades antimonopolio. China debe poner fin a ese tipo de técnicas criminales permitidas por la ley si quiere demostrar a los extranjeros que toma en serio la mejora de sus regulaciones.

Sin embargo, hay suficientes elementos comunes entre las empresas extranjeras que protegen su propia propiedad intelectual y las chinas que esperan desarrollarla, como para pensar que un escenario más equitativo podría beneficiar a ambas partes.

La mejor razón para el optimismo no es que el liderazgo de China es imparcial, sino que las reglas en sí son contraproducentes. Como lo demuestra la industria automotriz, Pekín a menudo termina dañando a su industria nacional al exigir demasiado a las empresas extranjeras. Si quiere desarrollar una economía innovadora adecuada para el siglo XXI, primero debe hacer que sus leyes estén actualizadas con el siglo XX.

Por David Fickling



