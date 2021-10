Los problemas de producción en dos de las terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) más grandes de Estados Unidos amenazan con reducir los envíos justo cuando una crisis energética golpea a Europa y Asia, donde los compradores intentan desesperadamente reponer los inventarios antes de la llegada del invierno.

Freeport GNL está experimentando una acumulación de cera en sus tuberías debido a las impurezas en el gas que recibe, dijeron personas con conocimiento directo que solicitaron no ser identificadas. Como resultado, los envíos de GNL desde la terminal de exportación de Texas se reducirán durante el resto de octubre y noviembre, dijo la gente. Funcionarios de Freeport se negaron a comentar.

Ubicada aproximadamente 96 kilómetros al sur de Houston, la planta de GNL es alimentada por gasoductos propiedad de la compañía conectados a un par de instalaciones cerca de la ciudad de Oyster Creek, según muestran los registros de la Comisión de Ferrocarriles de Texas. Los flujos de gas a la terminal se redujeron casi un 9.5% con respecto al día anterior, según muestran las estimaciones de BloombergNEF.

A pesar de las ralentizaciones, la instalación todavía está cargando y exportando. Un buque petrolero llamado Corcovado GNL salió de Freeport el viernes por la mañana y se dirige a Polonia con un cargamento, según muestran los registros de envío compilados por Bloomberg. Otro petrolero está atracado en la terminal mientras tres más permanecen anclados y a la espera en el golfo de México.

Mientras tanto, una unidad de producción conocida como Train 3 en la terminal de exportación Sabine Pass GNL de Cheniere Energy Inc. no funciona debido a problemas mecánicos, pero la situación no es tan grave como la de Freeport, dijeron personas con conocimiento directo.

La compañía no tiene comentarios sobre las operaciones, dijo un portavoz de Cheniere en un correo electrónico.

Los flujos de gas a la planta bajaron un 21% con respecto a la semana anterior, según muestran las cifras de BloombergNEF. El canal de navegación de la planta estuvo cerrado parte del día del jueves debido a la niebla. Un petrolero de GNL fue atracado en la planta el viernes por la mañana mientras dos más están anclados y esperando en el golfo de México.

Los problemas en las dos terminales de exportación de GNL, que en conjunto representan más de la mitad de la producción de EE.UU., se producen en un momento en que los compradores europeos y asiáticos buscan acumular inventarios antes del invierno y pagan casi seis veces los precios del gas natural en EE.UU.