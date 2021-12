El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el jueves que respaldaría un proyecto de Nebraska para convertir gas natural en hidrógeno, lo que representa la primera garantía de préstamo condicional de este tipo bajo la presidencia de Joe Biden.

Con un préstamo de hasta US$ 1,040 millones que estaría garantizado por el Departamento de Energía, la empresa de escala comercial Monolith Nebraska LLC tiene como objetivo proveer de hidrógeno al sector agrícola. El negro de carbón que también produzca la planta se utilizaría en neumáticos, producción de plástico y otros materiales.

La medida representa un resurgimiento de la oficina de programas de préstamos del Departamento de Energía, que tiene como objetivo utilizar más de US$ 40,000 millones en autorización de préstamos para acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías de energía limpia. La garantía de préstamo condicional es la primera de este tipo que se ofrece bajo la Administración Biden y la primera en ir a un proyecto no nuclear desde el 2016.

Aunque la oficina estuvo mayoritariamente inactiva bajo el mandato del expresidente Donald Trump, anteriormente otorgó un préstamo de US$ 465 millones a Tesla Inc., ayudó a financiar los primeros proyectos solares fotovoltaicos a gran escala del país y proporcionó una garantía de préstamo de US$ 535 millones a Solyndra LLC, una empresa de California que se desplomó en el 2011.

El programa también brindó un apoyo fundamental a la planta nuclear Vogtle de Southern Co. en Georgia.

El director de la Oficina de Programas de Préstamos, Jigar Shah, un pionero de la tecnología limpia que ayudó a masificar la energía solar, ha enfatizado en la importancia de proporcionar un puente para el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia.

Monolith tiene la intención de expandir sus instalaciones de Olive Creek en Hallam, Nebraska, con el nuevo préstamo. El proyecto es el primero a escala comercial que implementa tecnología de pirólisis de metano que convierte el gas natural en negro de carbón e hidrógeno.