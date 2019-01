Precios de anuncios del Super Bowl se estancan tras años al alza

El alza meteórica de los precios de los anuncios del Super Bowl parece haber terminado.

CBS, canal que transmitirá la final de la liga más importante del fútbol americano estadounidense que se disputará en Atlanta el 3 de febrero, vende comerciales de 30 segundos a un precio de entre US$ 5.1 millones y US$ 5.3 millones, señalaron personas cercanas al asunto. Es más o menos el mismo precio del año pasado, cuando NBC los vendió en US$ 5.24 millones, según la firma de investigación Kantar Media.

El Super Bowl sigue siendo el evento televisivo más visto del año en el país y la mayor vitrina publicitaria, pero la audiencia alcanzó su punto máximo en 2015. El partido del año pasado atrajo a 103,4 millones de espectadores, la menor cantidad en nueve años. Los precios de los comerciales podrían ser reflejo de estos hechos.

Los precios de los anuncios del Super Bowl aumentaron de manera constante durante la última década y en algunos años dieron grandes saltos. De 2012 a 2013, el valor subió US$ 500,000, consignó Kantar Media, y se incrementó US$ 400,000 entre 2015 y 2016. Ahora los precios de los anuncios del partido "parecen haber tocado techo", señaló el jueves en una nota la analista de Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan.

CBS ha vendido más del 90% de su inventario de anuncios este año, una señal de que el mundo del marketing no ha perdido interés. El encuentro de este año enfrentará a New England Patriots contra Los Angeles Rams, un enfrentamiento entre dos equipos de dos de los mercados televisivos más grandes.

No obstante, si los precios no muestran variación sería la peor lectura desde 2010, cuando EE.UU. todavía se recuperaba tras la Gran Recesión.