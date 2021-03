EEUU







Powell de la Fed promete paciencia y dice política monetaria expansiva es apropiada Si bien Powell dijo que el aumento fue “destacable y me llamó la atención”, no lo consideró un movimiento “desordenado”, o que llevara a las tasas a largo plazo a un nivel tan alto que la Fed podría tener que intervenir en los mercados con más fuerza para reducirlas, por ejemplo, aumentando sus US$ 120,000 millones en compras mensuales de bonos.