EEUU







¿Por qué el coronavirus sigue golpeando con fuerza a EE.UU.? Estados Unidos vive un año electoral y la política parece un asunto ineludible. Para el estratega demócrata Federico de Jesús, el problema de fondo no es que este sea un año de comicios sino "que Estados Unidos tiene un presidente que no entiende o no quiere entender que lo electoral y la cuestión de salud pública no deberían de tener absolutamente nada que ver lo uno con lo otro".