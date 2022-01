Los mercados bursátiles de Estados Unidos podrían tener que ceder el podio luego de disfrutar de su mejor racha de ganancias en dos décadas, que se ha extendido ya a tres años.

Con la Reserva Federal (Fed) preparándose para subir las tasas de interés por primera vez en casi cuatro años, el capital está empezando a salir de las acciones estadounidenses sensibles a los tipos hacia otros lugares del mundo donde los mercados están más baratos y pueden ser más resistentes.

La caída de casi el 10% del S&P 500 en lo que va de año ha superado las pérdidas de la mayoría de los índices no estadounidenses, y algunos consideran que las recientes salidas de inversión del mercado son sólo el principio.

El análisis de Goldman Sachs de ocho ciclos de subidas de tasas de la Fed desde 1975 parece respaldar la opinión.

El banco descubrió que las acciones europeas superaron a las estadounidenses por cuatro puntos porcentuales en promedio durante los seis meses siguientes a la primera alza de las tasas de la Fed.

También observó una clara rotación hacia los llamados sectores de valor, como los bancos y las materias primas, que están mejor representados en los índices de referencia de la renta variable europea y de los mercados emergentes.

“Lo que significa es que hay que salir de Estados Unidos”, dijo Mike Kelly, jefe de multiactivos globales de PineBridge Investments. “Se trata de vender activos de mayor duración, por lo que estamos infraexpuestos a la renta variable estadounidense”.

Los valores de mayor duración son aquellos cuyos precios están impulsados por las expectativas ganancias en el futuro y, por tanto, se comportan bien cuando las tasas de interés son bajas.

Las empresas tecnológicas estadounidenses, con sus exorbitantes valoraciones medidas por su relación precio-ganancia (PE), son un ejemplo excelente y representan más de un tercio del índice S&P 500.

Durante años, estos valores fueron un imán para la inversión, beneficiándose de unas tasas de interés mínimas y, recientemente, del cambio pandémico hacia el trabajo, las compras y las comidas en la casa.

Del billón de dólares que fluyó hacia las acciones el año pasado, los fondos dedicados a Estados Unidos se llevaron un tercio. También habrían recibido la mayor parte de la torta de los casi US$ 500,000 millones absorbidos por los fondos de orientación global, según Deutsche Bank.

Ahora, según Kelly, los mercados se encuentran en un punto de inflexión, lejos de cuando “el PE subió y las tasas de interés bajaron”.

Dado que cinco empresas de megacapitalización representaron un tercio de la rentabilidad del S&P 500 el año pasado, los sectores estadounidenses despreciados también deberían beneficiarse de la rotación.

Martin Schulz, gestor senior de carteras de Federated Hermes, afirmó que ya el pasado otoño sobreponderó los mercados desarrollados internacionales, apostando por una amplia recuperación económica mundial. “El carácter cíclico de los mercados europeos, los mercados japoneses creemos que van a ser los grandes beneficiarios de este repunte globalizado a corto plazo”.

Europa, barata

Casi US$ 6,000 millones huyeron de la renta variable estadounidense en la semana hasta el 19 de enero, mientras que los fondos de Europa y de los mercados emergentes absorbieron US$ 2,700 millones y US$ 5,200 millones respectivamente, según BofA.

El estratega de Morgan Stanley, Graham Secker, también citó datos internos que mostraban salidas de US$ 5,000 millones de los fondos de renta variable negociados en bolsa (ETF) de Estados Unidos, mientras que los centrados en la renta variable del país perdieron US$ 8,500 millones. Los ETF de acciones europeas ganaron US$ 3,600 millones.

“Lo estamos detectando cualitativamente por parte de los inversores de todo el mundo, para desplazar un poco el peso de Estados Unidos a otros lugares”, manifestó Secker.

La caída del lunes se extendió por todo el mundo, ya que las acciones europeas se desplomaron un 4% en su peor día desde mediados del 2020 y las acciones emergentes perdieron un 2%. Sin embargo, pueden estar relativamente en mejor posición para hacer frente a una política monetaria más restrictiva.

Europa cotiza con un descuento del 27% respecto de Wall Street, frente a uno promedio del 15% antes de los tres ciclos anteriores de la Fed, según estimaciones de Goldman Sachs. Y las acciones de valor en general son un 50% más baratas que las de crecimiento, el doble del descuento visto antes de las anteriores subidas de tasas.

Europa también está ofreciendo más sorpresas de datos económicos positivos y revisiones de ganancias al alza que Estados Unidos, señaló Secker.

También los mercados emergentes

Todos los mercados sentirán cuando los bancos centrales frenen el flujo de efectivo, y dependiendo de lo que haga la Fed, la oferta neta de efectivo de los cuatro grandes bancos centrales podría incluso reducirse por primera vez en años.

Pero este ciclo difiere en un aspecto del anterior; China, que subió las tasas en el 2018 junto a Estados Unidos, está ahora flexibilizando la política monetaria para apoyar su economía.

Una política monetaria china más expansiva beneficiará a otras economías emergentes y a la Europa centrada en la exportación a través de los precios del comercio y de las materias primas, y podría suponer una subida de 10% para las acciones asiáticas en el 2022, según JPMorgan.

Kevin Mahn, director de inversiones de Hennion & Walsh Asset Management, sigue siendo optimista respecto de las acciones estadounidenses, pero considera que otros mercados podrían empezar a brillar también pronto.

“Quizás empiecen a experimentar algo del crecimiento que hemos visto en los mercados estadounidenses en los últimos tres años”, añadió.