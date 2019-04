La política exterior de EE.UU. aún no ha muerto

La comunidad de la política exterior está debatiendo enérgicamente la gran estrategia que Estados Unidos debe seguir en una época en que evidenciamos que se acelera la rivalidad internacional. Pero, ¿qué pasa si EE.UU., azotado por el populismo, la polarización y la desilusión, se está volviendo incapaz de seguir cualquier gran estrategia?

Este sombrío pronóstico se ha vuelto más común a medida que académicos y analistas de políticas estudian las causas y consecuencias de la presidencia de Donald Trump. Y aunque hay buenas razones para preocuparse, todavía es demasiado pronto para pronunciar la aprobación del internacionalismo estadounidense.

La exposición más reciente de la tesis "It’s all over" ("Todo ha terminado") proviene de Daniel Drezner, de la Universidad Tufts. En un ensayo provocativo y una publicación de blog que lo acompaña, Drezner sostiene que el problema con la política exterior de EE.UU. no es simplemente que el poder estadounidense esté disminuyendo. Es que los fundamentos políticos del gobierno estadounidense se han derrumbado.

"The Blob" (la mancha voraz), para usar un término popularizado por el principal asesor de Obama, Ben Rhodes, ha sido desacreditado por guerras impopulares en Iraq y Afganistán. El consenso bipartidista de larga data sobre el compromiso global estadounidense ha sido remplazado por la intensificación de la polarización que causa giros salvajes cada vez que la Casa Blanca cambia de manos.

El pueblo estadounidense simplemente se interesa menos en los asuntos extranjeros desde el final de la Guerra Fría. Y como Donald Trump ha interrumpido la diplomacia estadounidense, los controles y balances normales (el Congreso y los tribunales) se han aplazado más a menudo de lo que han restringido al presidente.

El resultado es que la política exterior de EE.UU. parece cada vez menos creíble y constante en un momento en que el mundo necesita desesperadamente una mano firme. La inercia y la tradición mantendrán el orden mundial estadounidense por un tiempo, pero a medida que los países pierden confianza en EE.UU., el sistema finalmente se derrumbará.

Éste es un argumento que me gusta. En nuestro reciente libro, "The Lessons of Tragedy" (Las lecciones de la tragedia), Charles Edel y yo argumentamos que el éxito de EE.UU. en la creación de un mundo tan benigno y próspero ha permitido, irónicamente, que los estadounidenses olviden por qué deberían estar tan profundamente involucrados en el mundo.

Es indiscutible que el final de la Guerra Fría hizo más difícil para los estadounidenses comprender intuitivamente el propósito de las alianzas de EE.UU. y otros compromisos en el extranjero. De hecho, en todas las elecciones presidenciales excepto en una desde 1992, los estadounidenses han elegido al candidato presidencial que prometió ser más moderado en los asuntos mundiales que el candidato que prometió ser más activo.

Según una encuesta realizada en el 2016 por Pew Research Center, un número récord de estadounidenses, el 57%, consideraba que EE.UU. debía básicamente ocuparse de sus asuntos y dejar que otros países manejen los suyos. En cuanto al "Blob" y sus juicios erróneos, no es una coincidencia que los dos presidentes más recientes de EE.UU., un demócrata y un republicano, hayan encontrado beneficioso utilizar a la élite de la política exterior como chivo expiatorio político.

Finalmente, si bien el grado de polarización política actual a veces es exagerado, el problema está empeorando. Después de todo, Trump no firmó ni uno de tres acuerdos internacionales importantes (los acuerdos de París sobre el cambio climático, el acuerdo nuclear de Irán y la Asociación Transpacífica) que la administración de Obama duró años creando.

Hay signos inequívocos de decadencia en el consenso internacionalista, y si esa decadencia avanza, tendrá profundas implicaciones para la capacidad de EE.UU. de preservar el mundo que ha construido.

Afortunadamente, todavía hay tres razones clave por las que es demasiado pronto para concluir que todo está perdido. En primer lugar, aunque la captura política del partido republicano por parte de Trump ha sido deprimente, la oposición política, sin embargo, ha restringido o al menos templado algunos de sus impulsos más destructivos.

El Congreso esposó al presidente en sus esfuerzos por reconciliarse con Vladimir Putin, aprobando sanciones económicas mejoradas en el Kremlin y limitando severamente la capacidad de Trump para levantar esas sanciones.

En efecto, ha prohibido al presidente retirar a las tropas estadounidenses de Corea del Sur, un paso que Trump a menudo ha amenazado con dar, y poner más dinero en lugar de menos dinero para apuntalar a la OTAN. La perspectiva de una revuelta en el Congreso también impidió que Trump siguiera políticas comerciales aún más dañinas, como retirarse del TLCAN o (hasta ahora) cerrar la frontera sur.

La razón por la que la retórica de Trump ha sido hasta ahora más radical que sus políticas es que las instituciones en competencia se resisten selectivamente a su agenda.

En segundo lugar, los fundamentos políticos de la política exterior de EE.UU. se han puesto a prueba antes y han sobrevivido a presiones que parecían ser mucho peores que las actuales. A mediados de la década de 1970, la guerra de Vietnam había desacreditado a una anterior élite de la política exterior, la "mejor y más brillante", incluso más a fondo de lo que la guerra de Iraq desacreditó al Blob. La polarización fue intensa y a menudo violenta; perseguir una política exterior centrista parecía imposible.

La voluntad y el compromiso de los estadounidenses estaban en duda: tras la guerra de Vietnam, solo 36% de los encuestados creía que "era importante para EE.UU. hacer y mantener compromisos con otras naciones". Unos años después, los traumas infligidos por Vietnam se fueron suavizando.

El consenso de la Guerra Fría se reafirmó, ya que el comportamiento agresivo soviético les recordó a los estadounidenses por qué era necesario librar a la superpotencia de la rivalidad.Esto se relaciona con una tercera razón para el optimismo: ahora se pueden ver, aunque débilmente, las líneas generales de un nuevo consenso.

Desde la Guerra Fría, los legisladores han luchado para persuadir a los estadounidenses de que existe una amenaza contra la cual el sistema internacional, liderado por EE.UU., necesitaba ser defendido. Pero esa amenaza se presenta rápidamente hoy en día, en forma de comportamiento agresivo por parte de poderes autoritarios hostiles.

La injerencia electoral de Rusia en EE.UU. ha generado un deseo bipartidista de competir mejor con el Kremlin, como lo demuestra el amplio apoyo para mejorar las defensas de la OTAN y mantener a Moscú bajo las sanciones.

En otras palabras, Trump y algunos de sus seguidores más acérrimos pueden estar a favor de Putin, pero casi nadie más lo está.El surgimiento de un desafío cada vez más global desde China también ha estimulado la alarma generalizada. Un grupo bipartidista de senadores y representantes ha estado presionando para sancionar a los funcionarios chinos que participan en la terrible represión de la población uigur de Xinjiang.

Y como lo han notado dos expertos del American Enterprise Institute, la acumulación militar de China, las políticas económicas depredadoras y el lamentable historial de derechos humanos están provocando llamamientos en ambos lados del pasillo para obtener una respuesta más precisa.

De hecho, la amenaza de China está empujando a los conservadores y liberales a tomar posiciones que hubieran sido difíciles de imaginar hace solo unos años.

Cuando progresistas como Elizabeth Warren comienzan a sonar como Harry Truman al identificar una nueva amenaza autoritaria global para la democracia, cuando conservadores como Marco Rubio piden una estrategia industrial nacional para garantizar la competitividad económica de EE.UU., uno se queda con la sensación de que un nuevo consenso de política exterior podría estar formándose.

En el pasado, lo que ha tendido a reunir a los estadounidenses para que apoyen una política exterior comprometida ha sido la posibilidad de que grandes potencias rivales, motivadas por ideologías hostiles y antidemocráticas, podrían lograr un ascenso global. Quizás esta perspectiva revitalizará una vez más el internacionalismo estadounidense antes de que sea demasiado tarde.

