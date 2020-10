Por Jonathan Bernstein

Hace dos semanas, era obvio que el proyecto de ley de alivio y estímulo por el coronavirus estaba muerto hasta después de las elecciones, pero que por alguna razón estaba siendo apuntalando. Muchas negociaciones intermitentes más tarde, estamos en el desenlace y está bastante claro qué es lo que está haciendo cada una de las tres partes involucradas. Bueno, al menos dos de ellas.

Los demócratas de la Cámara de Representantes querían aprobar un gran proyecto de ley. De hecho, aprobaron uno grande en abril y parecían dispuestos a negociar un consenso con el Senado, que está menos interesado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluso declaró públicamente que aceptaría mucho menos de lo que el proyecto de ley exigía. Ciertamente parecía que los demócratas estaban más interesados en ayudar a sus electores que en evitar que el presidente, Donald Trump, obtuviera el crédito de un acuerdo.

A medida que se acercan las elecciones, no está claro si ese cálculo ha cambiado. Dar a Trump titulares positivos dos semanas antes de las elecciones ciertamente no es de interés para los demócratas y, en este punto, retrasar la ayuda económica hasta después de las elecciones tiene un costo bastante pequeño. Especialmente porque, de cualquier modo, no está claro si es posible llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, aprobar un proyecto de ley es extremadamente popular y los demócratas no quieren ser culpados de falta de acción, por lo que es probable que se queden en la mesa de negociaciones mientras alguien más esté dispuesto a hacerlo.

Mientras tanto, aún no está claro por qué los republicanos del Senado han sido tan reticentes a un estímulo mayor. Mi mejor conjetura es que muchos de ellos simplemente no creen que el gasto público ayudaría a la economía, y que el resto no está dispuesto a llegar a un acuerdo que los deje vulnerables a los ataques por ser insuficientemente conservadores. Además, no confían en que Trump los pueda proteger. Eso es consistente con lo que informaron el martes Jeff Stein y Erica Werner del Washington Post. Aun así, con bastantes senadores en peligro inmediato de derrota, los republicanos tampoco quieren cargar con la culpa de hundir el proyecto de ley. Entonces, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, llevó a votación algo que se parece a un proyecto de ley de estímulo, sabiendo que los demócratas lo rechazaran y que podría culparlos.

Luego está el presidente. Por un lado, ha sido muy inconsistente. Por otro lado, actualmente parece querer un acuerdo, y seguramente le interesa lograr una ceremonia de firma, incluso si es demasiado tarde para que las personas reciban los beneficios antes de las elecciones. El problema es que Trump, como siempre, ha sido aventajado por los republicanos del Senado, quienes aparentemente ahora han instruido a los negociadores del presidente para que no lleguen a un acuerdo (con la excusa engañosa de que Pelosi no está negociando de buena fe, si eso fuera cierto, ¡entonces McConnell no habría tenido nada de qué preocuparse!).

Ciertamente, Trump podría luchar y alcanzar un acuerdo con Pelosi e intentar presionar a los republicanos del Senado para que lo aprueben. Pero este episodio demuestra una vez más la poca influencia tiene dentro de su propio partido en el Congreso y que todavía, casi cuatro años después, no sabe lo básico sobre cómo ejercer la influencia que tiene. Tal vez recurrirá simplemente a afirmar que ha logrado un gran acuerdo, tal como proclamó haber eliminado el Obamacare, reducir los precios de los medicamentos recetados y construir un muro fronterizo que México pagó. En cualquier caso, no hay ningún incentivo para que Trump ponga fin a las negociaciones.

Y así, sin que nadie esté dispuesto a asumir la culpa del fracaso, todos han seguido apoyando el proyecto de ley y han pretendiendo que está vivo. De vez en cuando, ese tipo de prácticas termina con la aprobación real de algo porque nadie está dispuesto a ser quien lo mate. Pero, al menos hasta las elecciones, no parece que vaya a suceder eso esta vez.