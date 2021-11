Petroquímicos venezolanos producidos por empresas conjuntas entre la estatal química Pequiven y socios extranjeros han ingresado a Estados Unidos, pese a los esfuerzos de Washington por limitar el comercio con el país socio de la OPEP.

Al menos dos embarques de metanol, un producto industrial ampliamente utilizado y cuyos precios se han disparado este año, han descargado en puertos cercanos a Houston desde octubre en medio de una rápida expansión de las ventas globales de petroquímicos del país sudamericano, según datos de seguimiento de tanqueros y de las aduanas de Estados Unidos.

Los envíos representan un nuevo esfuerzo de Venezuela, no reportado hasta ahora, por aumentar sus ingresos a pesar de las sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera, que redujeron las exportaciones de crudo al nivel más bajo en 77 años.

Las sanciones fueron diseñadas para presionar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, cuya última reelección es consideraba por Washington como una farsa. Maduro insiste en que la votación del 2018 fue libre y justa.

Mitsubishi Corp reanudó en el 2021 las exportaciones de metanol a Estados Unidos desde su empresa conjunta en Venezuela, Metor, después de una suspensión de unos dos años, dijo un portavoz de Mitsubishi. Los accionistas de Metor incluyen a Petroquímica de Venezuela o Pequiven.

El principal terminal petrolero de Venezuela, Jose, figuró como el punto de origen en los registros de aduanas de Estados Unidos de uno de los dos envíos de metanol, pero ambos tanqueros navegaron directamente desde Venezuela, mostraron los datos de seguimiento de Refinitiv Eikon.

Los nombres de los compradores y vendedores de los dos cargamentos que llegaron a Houston fueron borrados en los datos de aduanas de Estados Unidos, y proporcionados a Reuters por la consultora IHSMarkit.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense declinaron comentar sobre los envíos.

Pequiven, que no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters, dijo en Twitter en julio que Metor estaba exportando metanol a Europa, Sudamérica y Asia.

Ampliación de las sanciones

Un decreto de Estados Unidos en el 2019 sometió a la industria petrolera venezolana a sanciones y esto se utilizó para añadir a la petrolera estatal PDVSA y sus subsidiarias a la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro.

Una orden posterior amplió las sanciones para abarcar a las empresas propiedad del gobierno o controladas por él. Pequiven y las operaciones petroquímicas del Estado venezolano no fueron nombradas específicamente.

“Metor en sí no debería estar sujeta a sanciones”, señaló Daniel Pilarski, socio del bufete de abogados Watson Farley & Williams LLP, con sede en Nueva York, que se especializa en transacciones transfronterizas y sanciones comerciales estadounidenses.

“Sin embargo, si Pequiven fuera quien produjo inicialmente el metanol, entonces podría existir el riesgo de que cualquier envío a Estados Unidos sea tratado como la recepción indirecta de bienes de Pequiven, lo que sería una violación, incluso si Pequiven nunca recibió pago”, indicó Pilarski.

Las empresas que exportan metanol venezolano a Estados Unidos podrían haber obtenido una licencia del Tesoro de Estados Unidos para permitir el comercio o haber tomado otras medidas para garantizar que Pequiven no sea tratado como el vendedor indirecto, agregó Pilarski.

El metanol, producido en Venezuela a partir del gas natural, se puede encontrar en productos cotidianos como gasolina, pinturas, alfombras y plásticos. Las importaciones estadounidenses han superado a las exportaciones en los últimos años, según IHSMarkit.

Del 7 al 11 de octubre, el petrolero PVT Aurora descargó alrededor de 16,900 toneladas métricas de metanol venezolano en Texas. Una parte de la carga fue manejada por la terminal de productos químicos Deer Park de Intercontinental Terminals Company (ITC), según Refinitiv Eikon.

Una portavoz de la ITC no respondió a solicitudes de comentarios.

El barco con bandera de Vietnam viajó desde el puerto de Jose, que sirve a PDVSA y Pequiven.

Aumentando las exportaciones

Una segunda carga de 20,000 toneladas de metanol venezolano siguió una ruta similar en noviembre en el tanquero Sakura Advance, que descargó parte en Houston del 11 al 13 de noviembre y otra porción en el puerto de South Louisiana días después, según los datos de Eikon.

La italiana Eni también produce metanol en Venezuela a través de Supermetanol, su empresa mixta a partes iguales con Pequiven.

“La filial de Eni tiene una participación en una planta de metanol ubicada en Venezuela y se ocupa del mercadeo de su cuota de la producción siguiendo a todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con sanciones económicas y financieras, embargos comerciales y leyes similares”, dijo un portavoz de Eni.

Pequiven y PDVSA han aumentado la exportación de petroquímicos y subproductos petroleros que no son tan valiosos como el crudo y que hasta hace poco no habían sido prioridad, mostró un análisis de datos internos de las dos empresas.

Las sanciones y advertencias por parte de Estados Unidos a compradores tradicionales de crudos venezolanos redujeron drásticamente las exportaciones de PDVSA en los últimos años.

Pero los envíos de petroquímicos y subproductos están en alza, incluidos los despachos de metanol, pastillas de azufre, urea, gasolina natural, nafta virgen ligera y coque de petróleo, según los datos. Así lo confirmaron tres personas familiarizadas con el asunto, quienes declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

Los bajos precios ofrecidos a compradores de petroquímicos venezolanos han impulsado las exportaciones, generando ingresos que han sido utilizados parcialmente por algunas de las empresas conjuntas de Pequiven para reabrir y modernizar unidades de producción, dijeron las personas.

Un suministro más confiable de gas natural por parte de PDVSA a los complejos de Pequiven también ha ayudado a impulsar la producción petroquímica.

“Todas las plantas se están recuperando porque hay ventas de productos.”Hasta Estados Unidos está abriendo las puertas”, manifestó una de las personas.

De enero a octubre, PDVSA y Pequiven exportaron alrededor de 1.75 millones de toneladas de petroquímicos y subproductos, encaminando el comercio este año a duplicar las 1.03 millones de toneladas exportadas en todo el 2020, según los datos internos.

Las exportaciones de metanol han oscilado este año entre 20,000 y 60,000 toneladas métricas mensuales, en su mayoría con destino a Holanda, España, Japón y China, según los datos y las tres personas con conocimiento del asunto.

Los precios del metanol venezolano varían según destino. La tonelada se transó entre US$ 130 y US$ 140 para entrega en diciembre, dijo una de las personas. Tales montos están muy por debajo de los precios de mercado en Estados Unidos, que oscilan entre US$ 450 y US$ 690 por tonelada. Expertos consideran que la diferencia de precios responde a calidad y condiciones de entrega, particularmente costo de flete.

En comparación, el equivalente a una tonelada de crudo pesado venezolano Merey para entrega en noviembre tenía un precio de mercado de unos US$ 395.