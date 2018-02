Pensiones públicas podrían ser la próxima crisis en Estados Unidos

¿Qué hay en la lista de preocupaciones de un hombre que dirige una administradora de activos de US$ 1.2 billones? Los crecientes déficits en las pensiones públicas de Estados Unidos, según el máximo ejecutivo de PGIM, David Hunt.

"Si fueran a buscar cuál es la posible fisura real en la arquitectura financiera para la próxima crisis, en lugar de mirar por el espejo retrovisor, los fondos de pensiones estarían en nuestra lista", dijo Hunt el viernes en una entrevista.

La presión sobre los municipios y los estados se intensificará en una recesión cuando los ingresos fiscales locales disminuyan y el desempleo empeore, dijo. "De manera que estamos preocupados por esas obligaciones de pensión".

Legisladores desde Nueva Jersey hasta Illinois y California están luchando para cubrir los déficits. Las pensiones públicas de EE.UU. tenían el 71.8% de los activos requeridos para cumplir con las obligaciones con los jubilados hasta el año fiscal que finalizó en junio del 2016, según un informe del Centro de Investigación para la Jubilación del Boston College.

PGIM, propiedad de Prudential Financial Inc., con sede en Newark, Nueva Jersey, cuenta con 147 de los 300 fondos de pensiones más grandes del mundo entre sus clientes. Hunt dijo que los fondos corporativos generalmente hacen un mejor trabajo que sus contrapartes del sector público.

Hunt reconoció que es más difícil en el espacio público de pensiones, donde los legisladores establecen los beneficios y las administradoras de fondos tienen la tarea de generar suficiente retorno para cubrir esas promesas.

Aún así, dijo que ha aconsejado a clientes de pensiones públicas a que dejen de buscar el fondo de cobertura de mayor rendimiento y que “comiencen a hacer lo que la gente de los fondos corporativos hace desde hace mucho tiempo, que es encontrar formas de minimizar el déficit y quitar el riesgo gradualmente de la mesa".

Hunt se unió a Prudential en el 2011 proveniente de McKinsey & Co. Ha duplicado los activos administrados, cambió el nombre de la firma a PGIM y compró una unidad de Deutsche Bank AG para expandirse en India.

En la entrevista, Hunt también dijo que está observando un cambio en los mercados bursátiles, a medida que más firmas buscan financiamiento privado y las ofertas públicas iniciales "continúan notablemente acalladas". El número de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa disminuyó de más de 8,000 en 1996 a aproximadamente 4,300 en el 2016, de acuerdo con Ernst & Young.

"Más que en cualquier otro período de nuestra historia, vamos a tener compañías pertenecientes a capital privado en lugar de mercados públicos de capital", dijo Hunt. "El dinamismo y el crecimiento de la economía están siendo capturados cada vez más de forma privada y por instituciones en lugar de estar realmente disponibles para que alguien los tenga en su cuenta 401 (k) o para otros mercados públicos".

Hunt dijo que no espera una ola de combinaciones entre las administradoras de activos, pese a que algunos han proyectado que la presión sobre las comisiones podría provocar más asociaciones como la fusión de Janus Capital Group Inc. y Henderson Group Plc. Pese a que el negocio de renta variable está sufriendo, no ha empeorado tanto como para impulsar más fusiones y adquisiciones, dijo.

"Si usted es una empresa de renta variable de pequeña escala, en este momento lo está pasando mal, pero no está perdiendo dinero todavía", señaló. "Es más probable que tenga lo que he llamado campo de zombis. Están estas firmas, que no desaparecen; dejan de crecer y tal vez incluso se contraen, pero continúan".