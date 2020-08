La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, tachó de “bazofia inconstitucional” las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump para paliar los efectos económicos de la pandemia, tras el colapso de las negociaciones con los progresistas.

“De hecho, lo que el presidente hizo, y estoy de acuerdo con lo que el senador republicano dijo, es una bazofia inconstitucional”, dijo Pelosi en declaraciones a la cadena de televisión Fox News.

La política, que ha liderado las hasta ahora fallidas negociaciones con la Casa Blanca para lanzar un nuevo paquete de estímulo económico, se refería al comunicado publicado el sábado por el senador Ben Sasse, quien criticó las órdenes de Trump.

El presidente cumplió el sábado sus amenazas si las conversaciones con los demócratas fracasaban y firmó en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) cuatro decretos que contemplan una prestación adicional a los desempleados, un retraso en el pago de impuestos sobre las nóminas, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios de viviendas federales.

Pelosi señaló que es ilusorio pensar que vaya a haber una paralización de los desahucios: “Mientras que (el decreto) contiene la ilusión de decir que vamos a tener una moratoria en los desahucios, dice ‘voy a preguntar a los chicos a cargo que estudien si es viable’”.

"Mientras -agregó-, (Trump) dice que va a hacer (eliminar) el impuesto sobre las nóminas, cuando lo que está haciendo es socavar la Seguridad Social y Medicare, por lo que esto son ilusiones", indicó la presidenta de la Cámara Baja.

En su opinión, las órdenes de Trump no ofrecen fondos a prestaciones adicionales, sino que ponen sobre la mesa una “fórmula complicada” que supondrá un tiempo hasta que el dinero llegue a los bolsillos de los estadounidenses.

En los últimos días, Trump había deslizado que podría usar su poder ejecutivo para sacar adelante las medidas, aunque la base legal sobre la que actúa es cuestionada por los demócratas, que han amenazado con llevar sus decisiones ante la Justicia si se deja de lado al Congreso, que es el encargado de determinar el gasto federal.

Ni Pelosi ni el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han precisado si finalmente demandarán las acciones de Trump.

Preguntado sobre la legalidad de esos decretos, Schumer dijo este domingo a ABC News: "Bueno, sabe, dejaré eso a los abogados. No va a entrar (las órdenes) en efecto en la mayoría de lugares hasta dentro de semanas o meses porque está armado de una manera loca", reflexionó.

Los demócratas y la Casa Blanca llevaron a cabo entre el jueves y el viernes una nueva ronda de negociaciones para impulsar un paquete de estímulo económico, que no han llegado a buen puerto.

Los progresistas ofrecieron el jueves rebajar su petición US$ 1 billón para que el paquete de rescate sea de US$ 2.4 billones, pero pusieron como condición que la Casa Blanca incremente su oferta de un gasto total de US$ 1 billón a US$ 2 billones.

Sin embargo, los negociadores de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el jefe de gabinete, Mark Meadows, calificaron de "imposible" la propuesta demócrata.

