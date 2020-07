El director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, está preparado con lo que considera un argumento convincente para los legisladores dispuestos a criticarlo en temas antimonopolio: obstaculizar la innovación tecnológica estadounidense solo ayuda a China.

Zuckerberg planea retratar a su compañía como una historia de éxito estadounidense en un mercado competitivo e impredecible, ahora amenazado por el auge de las aplicaciones de redes sociales chinas en todo el mundo, y cada vez más en casa, con la popularidad de TikTok, según personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron no ser identificadas porque los comentarios del director ejecutivo aún no son públicos.

El director ejecutivo de Facebook está programado para testificar en una audiencia del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes junto a los directores ejecutivos de Amazon.com Inc., Google de Alphabet Inc. y Apple Inc.

La audiencia, pospuesta desde el lunes, ha sido reprogramada para el 29 de julio al mediodía, hora de Washington. Las ganancias del segundo trimestre de Facebook, que estaban programadas para ese día, se han pospuesto hasta el jueves 30 de julio.

Investigadores del Congreso han recopilado miles de documentos internos de Facebook para descubrir el razonamiento detrás de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de la compañía y comprender el pensamiento de Zuckerberg sobre los competidores.

Zuckerberg planea decir que el éxito de esas propiedades en Facebook no era inevitable. Instagram, en particular, tenía solo 13 empleados y ningún ingreso cuando Facebook adquirió la compañía en 2012, aunque rápidamente se estaba convirtiendo en la aplicación móvil para compartir fotos más popular.

El argumento más amplio que el director ejecutivo planea presentar es que cualquier debilitamiento de las compañías estadounidenses cederá territorio a las compañías chinas en el extranjero, particularmente en mercados de alto crecimiento como India. Zuckerberg planteó un argumento similar en una audiencia de 2019 sobre libra, la criptomoneda ahora renombrada.

“China se está moviendo rápidamente para lanzar una idea similar en los próximos meses”, advirtió. “Si Estados Unidos no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado”. Más tarde ese año, dijo que era importante no permitir que China establezca las reglas para Internet en el resto del mundo, argumentando que los valores del país no son democráticos.

Zuckerberg intentó durante años atraer a los líderes de China para poder llevar los servicios de Facebook al país. Después de fracasar, adoptó esta línea de pensamiento.

El argumento puede apelar al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha escalado las tensiones de Estados Unidos con China a través de la política comercial. Recientemente, Trump advirtió que puede prohibir TikTok, una aplicación de redes sociales propiedad de la china ByteDance Ltd.