La senadora Maria Cantwell busca alentar a la NASA a que reconsidere su decisión de rechazar una asociación con Blue Origin, del fundador de Amazon Inc., Jeff Bezos, para el programa de aterrizaje lunar.

Cantwell, un demócrata que representa al estado natal de Amazon en Washington, planea agregar una enmienda a un paquete de legislación destinado a reforzar la competitividad de Estados Unidos con China que autorizaría US$10,000 millones a la NASA hasta el 2026 para llevar a cabo el programa, permitiendo que otras compañías participen.”

El Administrador mantendrá la competitividad dentro del programa del sistema de aterrizaje humano financiando el diseño, desarrollo, prueba y evaluación de no menos de dos entidades”, según un borrador de la enmienda obtenido por Bloomberg News.

El Comité de Comercio del Senado está trabajando en la legislación el miércoles y aún no ha votado sobre el paquete completo de enmiendas. Blue Origin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo desarrollar un sistema que permitiría el aterrizaje de astronautas en la superficie de la Luna en el 2024. El mes pasado, la NASA eligió a Space X, de Elon Musk, para el contrato inicial de US$2,900 millones, excluyendo a Blue Origin y Dynetics Inc., con sede en Huntsville, Alabama, que Leidos Holdings Inc. adquirió el año pasado. La agencia quería seleccionar a dos equipos para el proyecto, pero cambió de rumbo cuando el Congreso no asignó suficientes fondos para el proyecto.

Tanto Blue Origin como Dynetics presentaron quejas ante la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, desafiando la decisión de la NASA de seleccionar a Space X. La oficina normalmente tiene 100 días para tomar una decisión, por lo que el 4 de agosto sería la fecha límite.

Cantwell telegrafió su desaprobación ante la falta de competencia durante la audiencia de confirmación del exsenador Bill Nelson para convertirse en administrador de la NASA.”

La NASA tiene una gran tradición de garantizar la resiliencia en los programas comerciales mediante el uso de múltiples competidores y el mantenimiento de lo que se llama redundancia disímil”, dijo Cantwell durante la audiencia. “Así que quiero saber que se comprometerán a proporcionar rápidamente al Congreso un plan para garantizar ese tipo de resistencia del programa Human Lander”.

La NASA también anunció que está considerando un programa de seguimiento para la demostración Space X.

“La NASA está tomando medidas para establecer una cadencia regular de misiones tripuladas a la superficie de la Luna como parte del programa Artemis”, según un comunicado de prensa. “La agencia recientemente hizo una selección para una demostración tripulada que aterrizaría a los próximos astronautas estadounidenses en la superficie lunar. Ahora está buscando en la industria nuevamente, esta vez servicios de aterrizaje lunar a largo plazo para tripulaciones a partir de fines de la década del 2020”.