EEUU







Papas fritas de US$ 200 de Nueva York ofrecen un “escape” de la realidad La Crème de la Crème Pomme Frites comienza como papas Chipperbec. Se blanquean -o escaldan- en vinagre y champán. Luego se fríen en grasa de ganso pura, no en aceite, y no una sino dos veces, para que queden crujientes por fuera y esponjosas por dentro.