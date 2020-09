Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el martes que la reunión prevista de su comité consultivo sobre la asignación inicial de dosis limitadas de una potencial vacuna contra el COVID-19 no incluirá una votación sobre quiénes recibirán las inyecciones iniciales.

El Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización, un grupo de expertos médicos externos que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), tenía previsto votar un plan para priorizar las dosis iniciales de cualquier vacuna que resulte segura y efectiva en ensayos clínicos.

Una portavoz de la agencia, sin embargo, dijo que no se espera una votación durante el encuentro.

El comité podría esperar hasta que funcionarios del gobierno autoricen una vacuna específica o varias vacunas para su uso antes de votar a quién dar prioridad para recibir las dosis iniciales, reportó el diario Wall Street Journal, citando a gente con conocimiento del tema.

Se recomienda que la distribución de la vacuna se realice de manera gradual y que el personal de cuidado de la salud, trabajadores esenciales, gente con condiciones médicas de alto riesgo y adultos de más de 65 años sean inoculados en una primera etapa, según una presentación de la reunión publicada en el sitio web de la agencia.

No hay una vacuna aprobada para la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus y compañías como Pfizer Inc , AstraZeneca Plc y Moderna Inc tienen candidatas a vacunas en las últimas etapas de los ensayos clínicos.