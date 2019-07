Olvídese de Silicon Valley, en EE.UU. aún vale la pena ser médico

Se supone que los empleos en el sector tecnológico son la llave de oro a la riqueza en los Estados Unidos del siglo XXI.

Pero WorkWise de Bloomberg -una serie de artículos informativos sobre cómo los jóvenes profesionales pueden salir adelante, ganar dinero y contribuir a la sociedad- revela que algunas cosas no han cambiado desde el siglo pasado. ¿Recuerda cuando su madre le decía que se hiciese médico? Pues tenía razón.

Cuatro de los cinco trabajos remunerados más importantes en Estados Unidos pertenecen al mundo de la medicina y la odontología, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

Los médicos generales o de familia son los que más dinero ganan, con un salario anual medio de US$ 201,100. Tendría que bajar diez puestos antes de encontrar un trabajo de tecnología: los directores de informática y sistemas de información tienen un salario anual medio de US$ 142,530. Los desarrolladores de software se situaban en el número 36, con un salario medio de US$ 110,000 al año.

En cuanto a los abogados, la consolidación de la industria a medida que las facultades de derecho seguían produciendo graduados ha pasado factura. Actualmente, los abogados en Estados Unidos ocupan el puesto 24 de la lista, con un salario anual medio de US$ 120,910, encajados entre físicos y directores de compras.

¿Tiene curiosidad por saber quiénes ocupan los puestos más bajos de la clasificación? Bien, es posible que desee darle a su crupier algunas fichas más la próxima vez que visite Atlantic City. Y trate bien al camarero la próxima vez que coma fuera. Ambos empleos tienen dos de los salarios anuales medios más bajos, según el BLS.

Si no está contento con lo que gana y está pensando en pedir prestado decenas de miles de dólares para cursar un máster, debería comprobar si realmente vale la pena. Los profesores universitarios, previsiblemente, se benefician económicamente de ese grado avanzado, pero también el sector de apoyo tecnológico.