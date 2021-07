La variante delta es la nueva película de terror de la pandemia. Su propagación en Estados Unidos no ha provocado un aumento en el número de muertes ni ha colapsado salas de hospitales, pero la noticia de su existencia aguó la fiesta del 4 de julio.

Especialistas en salud pública han respondido con una confusa ráfaga de recomendaciones contradictorias, información discordante y evidencia científica aparentemente incongruente. El resultado, al igual que en fases anteriores del flagelo del COVID-19, ha sido una confusión y rabia innecesarias. ¿Deberían usar mascarillas las personas vacunadas? Depende de a quién se le pregunte. ¿Puede la vida económica volver a la normalidad? Las opiniones de los expertos varían.

Algunos dicen que depende de las condiciones locales. El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, dice que todos deberían usar mascarilla en Alabama, que tiene una baja tasa de vacunación y cada vez más casos.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., recomendó el uso de mascarilla en recintos interiores para las comunidades con tasas de vacunación inferiores a un tercio. Pero el condado de Los Ángeles quiere que las personas vacunadas usen mascarilla a pesar de una tasa de vacunación relativamente alta.

La variante delta, detectada por primera vez en India, es incluso más transmisible que la contagiosa variante ahora llamada alfa (anteriormente B.1.1.7 y originaria del Reino Unido), que hizo que se instara a usar doble mascarilla la primavera pasada.

La variante delta surgió como una amenaza casi al mismo tiempo que las autoridades de salud pública de EE.UU. alentaban a las personas a tomar sus propias decisiones sobre la seguridad frente al coronavirus en lugar de impulsar estándares uniformes de comportamiento. En mayo, los CDC relajaron sus recomendaciones para el uso de mascarilla y Walensky declaró que las personas que habían completado su proceso de vacunación “podían comenzar a hacer las cosas” que habían dejado de hacer a causa de la pandemia.

Ese cambio se vio impulsado por la disponibilidad de vacunas altamente eficaces, que parecen funcionar contra todas las formas de COVID-19, incluida la variante delta. Pero enfocarse en la responsabilidad personal también es un cambio político y ético. Por lo que no es ninguna sorpresa, aunque sí es insatisfactorio, que las recomendaciones y normas varíen: la Organización Mundial de la Salud (OMS), al igual que el condado de Los Ángeles, señala que las personas vacunadas deberían usar mascarilla en la mayoría de los entornos interiores, pero los CDC sostienen que las decisiones sobre el uso de mascarillas deberían depender de las regiones, empresas y personas.

Walensky explicó que hay mucha más disponibilidad de vacunas en EE.UU. que en la mayor parte del mundo y estas se usan más ampliamente en algunos estados del país que en otros. Por lo tanto, se puede decir que las recomendaciones de los CDC y la OMS tienen respaldo científico. Pero la ciencia también muestra que es muy poco probable que las personas vacunadas desarrollen cuadros graves de la enfermedad incluso si se contagian con la variante delta, y es muy poco probable que contagien a otras personas en los pasillos de los supermercados.

Es por eso que “la ciencia” no es, en sí misma, una receta para una política sólida de salud pública. La virología y la epidemiología pueden dar a las personas una estimación de cuán riesgoso es algo, pero no pueden decirles cuánto riesgo es demasiado o qué medidas de mitigación imponen demasiada carga.

La comunicación que separa lo científico de lo político no ha sido clara, y la inquietud por los rostros sin mascarillas quedó plasmada en la sección de comentarios de un reciente artículo publicado en el Boston Globe que decía a las personas en Massachusetts que deberían respetar a la variante delta, pero no temerle.

El artículo relata que Shira Doron, epidemióloga hospitalaria de Tufts Medical Center, señaló: “No hay ninguna razón científica por la que una persona vacunada deba usar mascarilla en algún lugar, excepto para su propia comodidad”. Comentarios de personas indignadas reiteraron la visión de que las mascarillas son la mejor manera de proteger a los demás.

Gran parte del continuo temor de la población, y las pautas de salud pública que lo reflejan, indicó, podría remontarse a advertencias equivocadas al principio de la campaña de vacunación sobre que las vacunas no protegen a los demás.

Ahora hay datos que muestran que el riesgo de infectarse se reduce entre 60% y 80% después de completar el proceso de vacunación, indicó Muge Cevik, doctora de enfermedades infecciosas de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido. Y aquellos que sí se contagian después de vacunarse tienen menores probabilidades de transmitirlo a otros. Eso sin duda explica por qué los hospitales no se vieron colapsados cuando la variante delta se volvió dominante allí y por qué las muertes no están aumentando.

Entonces, ¿quién sí contrajo la enfermedad? Cevik dijo que eran principalmente personas más jóvenes que no se habían vacunado, así como unas pocas personas vacunadas que se desempeñan en ocupaciones que ella considera de mayor riesgo, como conductores de taxis y autobuses y trabajadores del rubro de la hostelería. El riesgo proviene de la exposición prolongada en interiores a una gran cantidad de personas todos los días. Y recuerde: muy pocas personas vacunadas que se contagiaron desarrollaron cuadros graves de la enfermedad.

Los partidarios del uso universal de mascarillas lo consideraron una valiosa estrategia en el 2020, cuando los casos aumentaban y no había una amplia disponibilidad de vacunas, pero aún no se ha cuantificado bien cuánto ayudaron las mascarillas.

Dos de los médicos que en ese momento defendieron arduamente el uso de mascarillas me dijeron que ya no era necesario usarlas en EE.UU. para mayo del 2021. Una de ellos, Monica Gandhi, de la Universidad de California, en San Francisco, dijo que las vacunas son tan efectivas que no recomendaría regresar al uso universal de mascarillas a menos que la tasa de positividad de las pruebas superara el 8%, muy por sobre la tasa actual en Los Ángeles.

Cevik señaló que las mayores complicaciones por la variante delta van a aparecer en países con bajas tasas de vacunación. El principal efecto en EE.UU. recaerá en las personas que no se han vacunado, porque su mayor transmisibilidad significará que hay una menor probabilidad de que se vean indirectamente protegidos por una inmunidad colectiva.

Pero en los estados donde más de la mitad de la población está vacunada, y con tasas mucho más altas entre las personas con vulnerabilidades de edad o enfermedades, los expertos no esperan una nueva ola de muertes o colapsos de las unidades de cuidados intensivos.

En teoría, todavía es posible que algunas personas vacunadas desarrollen complicaciones a largo plazo a partir de un caso leve, o que aparezcan algunos casos graves entre personas que toman medicamentos inmunosupresores. Por lo tanto, el riesgo no se ha eliminado, pero la variante delta tampoco nos está haciendo retroceder al 2020.

La confusión proviene del hecho de que este cambio hacia la responsabilidad personal no se hizo con suficiente claridad, así como tampoco el alejamiento de ella en la primavera del 2020.

Hubo un elemento político en el cambio en ambas ocasiones, y está bien, siempre que tenga respaldo científico y sea lo que la gente quiere.