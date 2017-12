Nuevo submarino de EE.UU. costaría más de US$ 128,000 millones

La Marina de Estados Unidos minimizó los problemas de desarrollo que plantean tecnologías fundamentales para su nuevo submarino nuclear clase Columbia, de US$ 128,000 millones, informó la Oficina de Contraloría General de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés).

Si se materializan esos riesgos, probablemente suban los costos y se retrase el cronograma de un proyecto que ya parece tener fondos insuficientes, dijo la agencia de vigilancia en un informe publicado el jueves sobre el principal programa de adquisiciones de la Marina. General Dynamics Corp. es la contratista principal del submarino, que está diseñado para transportar misiles balísticos intercontinentales.

“La Marina infrarrepresentó los riesgos tecnológicos del programa” en una evaluación clave del Pentágono hecha en 2015, donde no “identificó esas tecnologías como ‘fundamentales’”, según el informe publicado por Shelby Oakley, la directora de gestión de adquisiciones de la GAO.

“Al no señalarse esas tecnologías como fundamentales, quizás el Congreso no haya contado con una visión completa de los riesgos tecnológicos y su posible efecto sobre los costos, el cronograma y las metas de desempeño a medida que se asumían cada vez más compromisos financieros”.

Como el F-35

La clase Columbia, con 12 unidades, es el equivalente submarino de la Marina al programa de jets F-35 de Lockheed Martin Corp. por su posible costo e importancia estratégica. Cualquier aumento importante de los costos podría afectar la campaña de la Marina para aumentar su flota de 279 embarcaciones actualmente a 355.

Con la proyección de costos de adquisiciones de US$128.000 millones, que incorpora la inflación anticipada, los nuevos submarinos solo son superados en costos por el F-35, de US$ 406,500 millones; la red de defensa multipropósito contra misiles balísticos, de US$ 165,000 millones; y el programa de submarinos clase Virginia de la Marina, de US$ 164,300 millones.

Más a corto plazo, la estimativa de la Marina anticipa que el gasto en adquisiciones para el programa de submarinos aumente a US$ 2,800 millones en el año fiscal del 2019, frente a US$ 773 millones este año. El costo alcanzaría US$ 5,100 millones en el 2022. La cifra no incluye los costos de soporte y por operar a larga distancia.

Aprobación

El año pasado, el Departamento de Defensa aprobó el comienzo del desarrollo del programa, pese a que la Marina le atribuyó un nivel de confianza de solo 45% a su proyección de costos, reveló la GAO en su nuevo informe.

“Esto significa que es más probable que otra cosa que los verdaderos costos de investigación, fabricación y compras de los submarinos excedan la estimación de US$ 128 millones de la Marina”, sostuvo la GAO. “Toda dificultad en las iniciativas de desarrollo tecnológico en curso probablemente agravaría la situación”.

De todas formas, en septiembre la Marina le otorgó un contrato por US$ 5,100 millones a General Dynamics “sin comprobarse la eficacia de las tecnologías fundamentales, una práctica que no concuerda con las mejores y que ya provocó un alza de los costos y retrasos en otros programas”, afirmó la GAO.

El Pentágono se mostró casi totalmente en desacuerdo con la vehemencia del informe en comentarios anexados a este.

“El programa representó con precisión todos los riesgos para el programa” en la evaluación del 2015, dijo el ex subsecretario de adquisiciones en funciones, James MacStravic. “El programa Columbia adoptó principios clave para fomentar el cumplimiento de los requisitos de costos, plazos y desempeño”.