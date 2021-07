En septiembre pasado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, declaró que Governors Island se convertiría en un centro dedicado a preparar a Nueva York, y a las ciudades del mundo, para los impactos del cambio climático.

Ahora, para ayudar a lograr ese objetivo, de Blasio y Trust for Governors Island han lanzado una competencia mundial para encontrar una institución académica o de investigación que establezca un Centro de Soluciones Climáticas en la isla al sur de Manhattan.

El objetivo es convertir los casi 700,000 metros cuadrados de la isla en un “laboratorio viviente” para la investigación climática, con un enfoque en la justicia ambiental y la capacidad de recuperación de la comunidad.

La esperanza con el nuevo centro de soluciones es ampliar el estudio del cambio climático e incorporar el trabajo de los expertos en políticas y promoción para probar soluciones que tendrán un impacto directo en las comunidades de Nueva York, particularmente en los vecindarios de bajos ingresos que soportan la peor parte de las situaciones extremas. eventos climáticos como huracanes, inundaciones y el efecto isla de calor urbano.

Eso incluye encontrar nuevos modelos de prevención y recuperación ante desastres. Los modelos tradicionales a menudo no abordan las complejidades de ciudades como Nueva York, dijo Vicki Been, vicealcaldesa de vivienda y desarrollo económico de la ciudad.

“Una de las cosas que ciertamente aprendimos durante el huracán Sandy es que muchas de las respuestas del Gobierno federal, y la forma en que se estructuró el dinero para ayudar a los vecindarios, se basó en gran medida en un modelo que no es un entorno urbano denso”, dijo, “y no tuvo en cuenta las diferencias en el tipo de vivienda y el hecho de que la mayoría de las personas en la ciudad de Nueva York son inquilinos, no propietarios”.

Como parte de la visión de la ciudad, Governors Island atraerá a los residentes directamente a la conversación, fomentando un “elemento humano” de la investigación climática, según Michael Oppenheimer, director del Centro de Investigación de Políticas. sobre Energía y Medio Ambiente en la Universidad de Princeton.

En contraste con la investigación teórica, “uno puede sentarse en un área urbana y observar cómo la gente responde al mundo cambiante y potencialmente participar en el desarrollo de estas soluciones a estos problemas”, dijo Oppenheimer, quien fue uno de los primeros asesores del proyecto. Eventualmente, esas soluciones podrían estar disponibles para ciudades de todo el mundo, señaló.

Se espera que el proyecto de investigación climática no solo atraiga a más personas a la isla, sino que también servirá como “un punto de exhibición pública”, dijo Newman. “Un lugar donde le muestra a la gente cómo es la próxima generación de soluciones”.