La nueva estrategia de New Fox también se centra en los deportes

Cuando el titular de Fox Sports, Eric Shanks, asistió a la reunión de los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol el mes pasado, no solo transmitió buenas noticias de su jefe, sino que llevó al propio hombre, Lachlan Murdoch.

Al igual que su multimillonario padre Rupert, Murdoch sabe que los comisionados y dueños son parte integral de su visión para la empresa, que está trazando un nuevo rumbo después de un millonario acuerdo con Walt Disney Co. La reunión fue una oportunidad para mostrar la lealtad de Fox con el béisbol en un momento de cambio, señaló Shanks.

"Así es como se construye un negocio exitoso", dijo en una entrevista. "Realmente, la estrategia es esforzarse y asegurarse de que cada uno de sus socios sepa lo importante que es".

Es casi imposible exagerar la importancia de los deportes profesionales para New Fox, la compañía que quedará después de que 21st Century Fox Inc. complete la venta de sus activos de entretenimiento a Disney el año que viene.

Décadas después de que Rupert Murdoch usara los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) para atraer a la audiencia a su incipiente compañía de medios, New Fox cuenta con lo que Shanks llamó una "base de previsibilidad" que pueden proporcionar los deportes.

Incluso con su serie de polémicas, el fútbol profesional todavía atrae a las mayores audiencias de la televisión. Los partidos de la NFL han representado 47 de las 50 transmisiones más vistas desde el inicio de la temporada. Eso es suficiente para Shanks.

Largo plazo

"Si nos sentáramos aquí hoy y hubiéramos hecho una renovación de la NFL a 20 años, y usted me preguntara en qué es lo que más pienso, la respuesta sería en renovar la NFL a 21 años”, sostuvo.

Fox completó su primera temporada de "Thursday Night Football" la semana pasada, con mayores niveles de audiencia que el año pasado cuando el programa se emitía en otras redes. Para Fox, que también transmite la NFL los domingos y los juegos universitarios los sábados, es clave que el fútbol se juega durante lo que Shanks llamó la parte más valiosa del año.

"Queríamos que Fox fuera lo más recordado y que obtuviera la mayor atención durante ese período de tiempo, porque es cuando los anunciantes gastan más", señaló. "Los consumidores gastan más".

La empresa posee los derechos de otros eventos y ligas, como World Wrestling Entertainment, que firmó un contrato de cinco años en junio para emitir el programa de lucha libre "SmackDown Live" en Fox los viernes por la noche. Además de la Copa del Mundo y las Ligas Mayores de Fútbol, el baloncesto universitario y Nascar, la red también transmite bolos y Premier Boxing Champions, que a veces se ofrece a través del sistema de pago por ver.

Pagar más

Mientras que los deportes atraen a una gran audiencia en una codiciada demografía, los derechos son cada vez más costosos. Fox acordó pagar al menos US$ 5,000 millones por una extensión de siete años de su acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol, un aumento anual promedio del 36%.

"No todos los deportes generan lo mismo", señaló Shanks. Algunos de los deportes podrían no ser capaces de obtener esos aumentos en el futuro.

La NFL puede ser una excepción persistente. La liga obtiene alrededor de US$ 3,100 millones al año de sus acuerdos con CBS Corp., NBC y Fox. Y nuevos actores como Amazon.com Inc., Facebook Inc. y Twitter Inc. también ha incorporado los deportes.

Elogios de Netflix

Netflix Inc., que hasta ahora no ha participado de la fiebre del oro por los derechos deportivos digitales, elogió la visión de Shanks. "New Fox parece tener una gran estrategia, que es centrarse en una gran cantidad de deportes y noticias de visualización simultánea", señaló la compañía en su último informe trimestral de resultados.

"La visualización a pedido y la personalización no transforman estas áreas de contenido en la forma que lo hacen las series de televisión y las películas, por lo que son más resistentes al surgimiento de internet".

Hay una gran interrogante en el futuro de Fox Sports. Como parte de la adquisición de Fox en US$ 71,000 millones, Disney acordó vender las 22 redes deportivas regionales de la compañía (RSN, por las siglas en inglés), una medida que busca tranquilizar a los reguladores. Aún no está claro quién adquirirá las redes, y es posible que algunas puedan terminar en New Fox.

Los banqueros sugieren que las RSN pueden valer hasta US$ 20,000 millones, apoyando la propuesta de valor de los deportes en vivo. Shanks dijo que el mayor riesgo en su estrategia sería que la gente que opte por dejar de ver televisión en vivo.

"Las tendencias", sostuvo, "se invierten".