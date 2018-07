Novartis se suma a Pfizer al congelar precios de medicamentos en EE.UU.

Novartis espera alcanzar la parte más alta de su guía de ingresos para el 2018 después de un sólido desempeño en el segundo trimestre, dijo su presidente ejecutivo, a pesar de haberse sumado a Pfizer para congelar los precios de los fármacos en Estados Unidos ante la presión de la Casa Blanca.

La ganancia operativa estructural del segundo trimestre aumentó 7% a US$ 3,540 millones, dijo Novartis, un resultado que superó las expectativas de US$ 3,460 millones según un sondeo de Reuters. Las ventas ascendieron un 5% a US$ 13,160 millones, por encima de las previsiones de US$ 12,920 millones.

El presidente ejecutivo Vas Narasimhan dijo que Novartis alcanzaría fácilmente su objetivo de crecimiento de ingresos del 2018, gracias a la creciente demanda de su fármaco contra la soriasis y la artritis Cosentyx y a las robustas ventas de su medicamento Entresto.

Las utilidades operativas deberían crecer en el año hasta alcanzar el punto más alto del objetivo porcentual de un solo dígito, declaró.

Narasimhan añadió que la empresa dejaría de elevar los precios de sus medicamentos en Estados Unidos, donde enfrenta presión de legisladores y del presidente Donald Trump .

"No tenemos planes de aumentar ninguno de los precios en Estados Unidos para el 2018", dijo el jefe de Novartis. "Ahora mismo, en un ambiente tan dinámico en Estados Unidos lo vemos como un rumbo prudente".

Narasimhan afirmó que no había sostenido una conversación directa con Trump pero dijo que su compañía estaba dialogando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense sobre los esfuerzos del Gobierno por recortar los precios de los medicamentos.