Por Eli Lake

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado en estas elecciones como el defensor de la “ley y el orden” contra una izquierda aterradora y violenta. Pero en política exterior, al menos, suena como un héroe de izquierda.

En una conferencia de prensa el lunes, Trump acusó al exvicepresidente Joe Biden, su oponente demócrata, de enviar “a nuestros jóvenes a luchar en estas locas guerras interminables”.

Luego reflexionó: “No digo que los militares me amen. Los soldados sí. Las personas en los cargos más altos del Pentágono probablemente no, porque no quieren hacer nada más que pelear guerras para que todas esas compañías maravillosas que fabrican las bombas, los aviones y todo lo demás se mantengan felices”.

En ese arrebato, Trump presentaba un argumento radical: que el ejército estadounidense no es una fuerza para la paz, sino un adicto a la guerra. Es el ánimo de lucro de las corporaciones de defensa —no un deseo de disuadir a los agresores, proteger a los aliados o defender el derecho internacional— lo que ha impulsado las decisiones de usar la fuerza militar.

La figura más asociada con este tipo de pensamiento es Noam Chomsky, el famoso lingüista que surgió durante la Guerra de Vietnam como un ‘profeta contra la guerra’. En su libro “Consentimiento de fabricación”, argumenta que los militares no solo tienen interés en la guerra perpetua, sino que los medios también están involucrados en ella.

Las principales redes y periódicos están de acuerdo con los esfuerzos militares para demonizar a los líderes extranjeros que no aceptan el poder estadounidense.

Una versión más cruda de este argumento fue presentada en la década de 1930 —mientras los fascistas se fortalecían en Europa y Japón— por un general retirado de la Marina llamado Smedley Butler. “La guerra es un latrocinio”, escribió en el primer capítulo de su libro del mismo nombre. “Es el único en el que las ganancias se contabilizan en dólares y las pérdidas en vidas”.

Butler luego ganaría fama después de alegar un golpe de estado contra el presidente Franklin Delano Roosevelt, asegurando que conspiradores corporativos se habían acercado a él para que liderara el golpe.

Es poco probable que Trump conozca o comprenda algo de esta historia. Sus comentarios —que siguieron a un brutal artículo en el Atlantic que citó a fuentes anónimas que lo citaron llamando a los soldados estadounidenses muertos en combate “perdedores” y “tontos”— no deberían ser una sorpresa. Los temas retóricos de Trump sobre un “Estado Profundo” y guerras interminables son ecos de una crítica de extrema izquierda al poder estadounidense. En este mundo, instituciones como la Agencia Central de Inteligencia y el ejército estadounidense son fuerzas contra la democracia estadounidense y, en general, la paz mundial.

En su mayor parte, esta opinión no tiene sentido. La mayoría de los generales modernos han demostrado ser cautelosos. Colin Powell, por ejemplo, tuvo que ser engañado y presionado para que fuera la cara pública de la Guerra de Irak en el 2003, cuando era secretario de Estado.

También se opuso a enviar fuerzas de paz estadounidenses a los Balcanes en la década de 1990. Más recientemente, los principales asesores militares de Trump se opusieron a su decisión de retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear de Irán del 2015, en parte porque les preocupaba que, sin él, fuera más probable una guerra de disparos con Irán.

A este respecto, las propias políticas de Trump refutan su retórica. Ha aumentado el gasto en defensa cada año que ha estado en el cargo. Se ha retirado no solo del acuerdo con Irán, sino también de un tratado con Rusia sobre fuerzas nucleares de rango intermedio. Y ha autorizado el asesinato del general más importante de Irán, así como ataques aéreos limitados contra objetivos sirios. Y, sin embargo, sus principales asesores militares no han tratado de persuadirlo para que inicie una nueva guerra.

Dicho esto, Trump está tratando de poner fin a las guerras que, dice, son infinitas. A este respecto, no entiende por qué las fuerzas estadounidenses permanecen en lugares como Afganistán e Irak. Para el presidente, todo es “una estafa”. Estados Unidos entrena ejércitos y fuerzas policiales, y construye infraestructura, ¿y qué obtiene a cambio?

Esta es la forma incorrecta de ver lo que Trump llama “guerras interminables”. La razón por la que Estados Unidos sigue apoyando a los gobiernos débiles y corruptos en Bagdad y Kabul es porque su colapso conduciría a más guerra, más terrorismo y más sufrimiento.

Hace diecinueve años esta semana, cuando un complot tramado en Afganistán, devastado por la guerra, derribó el World Trade Center y destruyó parte del Pentágono, EE.UU. aprendió esta lección. El mensaje de política exterior de Trump para 2020 es un intento de persuadir a los estadounidenses de que olviden esa historia.