Las negociaciones entre líderes demócratas y representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un nuevo paquete de ayuda ante los efectos económicos de la pandemia aún enfrentan un “largo camino por recorrer”, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

"No soy optimista de que habrá una solución a muy corto plazo", afirmó el funcionario en el programa "Face the Nation", de la cadena CBS News.

Las conversaciones en las que participan la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, así como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y Meadows han cobrado especial interés después de que el viernes venciera la vigencia de la ayuda al desempleo incluida en el plan de rescate fiscal de finales de marzo.

Las partes se reunieron este sábado y, según Meadows, se volverán a encontrar mañana, lunes.

Entre los puntos álgidos de las deliberaciones, Mnuchin mencionó la ayuda de US$ 1 billón a los gobiernos estatales y locales, al puntualizar que la Administración de Trump no está dispuesta a rescatar estados que enfrentaban problemas financieros desde antes de la pandemia.

"Eso es algo que no vamos a hacer", declaró el secretario al programa "This Week", de ABC News, y mencionó que propusieron extender por una semana más la ayuda al desempleo extraordinaria de US$ 600 mientras negocian "una solución a largo plazo".

Mnuchin advirtió, sin embargo, que "no hay duda de que en ciertos casos" se les está pagando a las personas más "por quedarse en casa que por trabajar".

Consultada sobre la ayuda al desempleo, que dos senadores republicanos plantearon rebajar hasta US$ 200 semanales en una propuesta que naufragó el jueves en el Senado, Pelosi defendió que los US$ 600 "son esenciales".

"Estamos diciendo tres cosas: apoyar a nuestros héroes estatales o locales, un gran plan estratégico para acabar con el virus y, en tercer lugar, poner dinero en los bolsillos de las familias trabajadoras", puntualizó la líder demócrata, también entrevistada por "This Week", al asegurar que están "unidos" en torno a los US$ 600 de ayuda.

Según los últimos datos del Departamento de Trabajo, más de 17 millones de estadounidense reciben asistencia por desempleo en medio de la debacle económica provocada por la pandemia del coronavirus.

La tasa de desempleo en Estados Unidos cerró junio en el 11.1%, después de haber arrancado el año en el 3.5%.