Cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York reabra, lo hará con un 17% menos de miembros del personal, un presupuesto US$ 45 millones más bajo y probablemente una fracción de los visitantes que tenía hace solo dos meses.

En una conferencia de Zoom con otros profesionales del museo cuya grabación fue revisada por Bloomberg, Glenn Lowry, el director del MoMA, describió los planes para reducir las exposiciones y las publicaciones y reevaluar radicalmente la experiencia del visitante. Si bien los planes de reapertura del museo siguen siendo provisionales, una cosa es cierta: después de la Covid-19, el MoMA será un lugar muy diferente.

“El primer paso fue qué hacer para eliminar la cantidad máxima de gasto que pudimos”, dijo Lowry en la llamada. “Teníamos [aproximadamente] 60 puestos vacantes en el museo; no los congelamos, los eliminamos”.

Antes del cierre, el museo tenía alrededor de 960 miembros del personal, dijo Lowry. Mediante una combinación de paquetes de retiro voluntario y deserción general, el recuento de personal nuevo será de aproximadamente 800. “Aprenderemos a ser una institución mucho más pequeña”, dijo.

La administración del museo también usó lo que Lowry describió como una “motosierra” a su presupuesto de exhibición, reduciéndolo de US$18 millones a US$ 10 millones para el año fiscal que comienza el 1 de julio y se extiende hasta el 30 de junio de 2021. También redujo su presupuesto de publicaciones a la mitad.

En general, el museo habrá reducido su presupuesto anual, de cerca de US$ 180 millones a alrededor de US$ 135 millones. “No se quitan US$ 45 millones de un presupuesto con elegancia”, dijo Lowry. “Se sacan en unidades muy grandes, y se sacan muy rápido, y se pasa mucho tiempo no solo con los administradores clave sino con el personal clave, compartiendo por qué se está haciendo esto”.

Las reducciones se producen menos de un año después de la apertura de una expansión/renovación de US$ 450 millones, cuando el MoMA amplió su huella en 4,300 metros cuadrados en un diseño casi universalmente elogiado por las firmas Diller Scofidio + Renfro y Gensler.

Como parte de la expansión, el museo reubicó sus galerías y se comprometió a reorganizar el 30% de su espacio de exhibición permanente cada seis meses. No está claro si, con los recortes de exhibición del museo, ese programa continuará. “El Museo está reexaminando la frecuencia con la que rotará el 30% de su colección permanente”, escribió un portavoz del MoMA, en respuesta a las preguntas de Bloomberg.

Museos ‘lisiados’

Los recortes en el MoMA podrían tener amplias implicaciones para otros museos e instituciones artísticas sin fines de lucro.

El MoMA, como Lowry señaló en su conversación, tiene una dotación de US$ 1,200 millones, con aproximadamente US$ 200 millones en compromisos que aún no se han recibido. Junto con varios otros museos, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, su museo tiene una “dotación lo suficientemente grande como para que no me preocupe si finalmente vamos a hundirnos”, dijo Lowry. “No lo haremos”.

Pero, continuó, está “extremadamente preocupado por las instituciones más pequeñas y vulnerables”. Puso como ejemplo a MoMA PS1, la rama contemporánea del MoMA en Long Island City: “tuvo que suspender 47 de sus 64 empleados. Prácticamente no tenía dotación, ahora no tiene dotación ni recursos”, explicó. ”La ciudad ya le ha dicho que [probablemente] va a recortar sus contribuciones, será un camino muy largo y difícil para ellos”.

PS1 sobrevivirá, dijo, “porque nos aseguraremos de que sobrevivan”. Pero hay docenas de organizaciones menos financiadas en todo el país donde, “si sobreviven, sobrevivirán en un estado tan exiguo”, continuó, “que tendrán que demostrar que aún sirven a su comunidad. Esa es mi ansiedad”.

Planes de reapertura

Lowry no prometió cuándo volverá a abrir el museo, aunque estimó que sería entre julio y septiembre.

Cuando el museo abra sus puertas, casi todo lo relacionado con la experiencia del visitante podría cambiar. “Deberíamos ser el lugar más seguro para visitar”, dijo Lowry, “así que eso significa garantizar una experiencia sin contacto y sin preocupación por la distancia social, porque habremos dispersado a los espectadores a través de la institución”.

El museo está considerando la entrada con boletos por tiempo, con tan solo 1,000 visitantes a la vez (el museo puede albergar varios miles por día en tiempos normales). Cuando el museo cerró en marzo, estaba en camino de recibir alrededor de 3 millones de visitantes este año; ahora, espera tener menos de 1.5 millones.

MoMA incluso está reconsiderando las etiquetas de pared. “¿Son beneficiosas las etiquetas, o son puntos de ansiedad porque las personas se agrupan para leerlas?”, preguntó Lowry retóricamente. “¿Cuál es el espacio correcto en esta galería para la cantidad de trabajos en exhibición? Tenemos que preguntarnos si esta es la pintura más popular en el museo, ¿podemos tenerla en una pared con otras ocho pinturas ahora, o tenemos que encontrar algún otro espacio para mostrarla? ¿O no deberíamos mostrarla en absoluto, porque si la mostramos, obligará a las personas a venir y juntarse de manera incómoda?”.

Y eso es antes, dijo, de que el museo aborde “la cuestión de si deberíamos cambiar el contenido de lo que se muestra en vista del momento”. La respuesta, concluyó Lowry, es que “creo que no hay un museo que valga la pena que no vaya a tratar de abordar el momento. Tiene que hacerlo. Eso es lo que hacemos de todos modos”.