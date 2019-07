Las mujeres millonarias ganan que los millonarios masculinos en Estados Unidos, según los datos disponibles más recientes del servicio tributario estadounidense (IRS) recabados por Bloomberg.

Las contribuyentes con un salario de al menos US$1 millón ganaron de media US$ 2.506,220 frente a los US$ 2.477,680 de los hombres, según datos de 144.2 millones de declaraciones de impuestos que incluían ingresos salariales en 2016 remitidas al Servicio de Impuestos Internos o IRS (de sus siglas en inglés).

El número de mujeres con salarios de más de US$ 1 millón aumentó a 17,609 en 2016, frente a las 6,597 en 2009, el año que terminó la recesión. Los salarios agregados para este grupo se triplicaron a US$ 44,100 millones en 2016, desde los US$ 13,800 millones en 2009.

Las declaraciones se dividieron casi por igual por género, según los datos. No obstante, los hombres ganaron un 61,4% del total de los salarios en general. Y unos 8,000 hombres ganaban al menos US$ 5 millones en 2016, mientras que solo 1,850 mujeres declararon salarios de ese nivel.



El crecimiento salarial entre las mujeres con altos ingresos se está reduciendo en comparación con los hombres. Alrededor de 400,000 hombres ganaban medio millón de dólares o más en ingresos salariales en 2016, seis veces más que las mujeres ese año. En 2009, había ocho veces más hombres que mujeres que ganaban esa cantidad.