Morosidad de préstamos estudiantiles en EE.UU. aumenta a un récord

La morosidad de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos aumentó el año pasado, alcanzando récords consecutivos de US$ 166,300 millones en el tercer trimestre y US$ 166,400 millones en el cuarto.

Bloomberg calculó las cifras en dólares según el informe trimestral de deuda doméstica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que incluye solo el total adeudado y el porcentaje de los retrasos de al menos 90 días o default.

Ese porcentaje ha sido de en torno al 11% desde mediados del 2012, pero el total aumentó a un récord de US$ 1.46 billones para diciembre del 2018, y la deuda estudiantil impagada también aumentó al nivel más alto.

Las moras continuaron subiendo aún cuando la tasa de desempleo cayó por debajo del 4%, lo que sugiere que el sólido mercado laboral de Estados Unidos no ha generado un crecimiento salarial suficiente para ayudar a algunas personas a hacer frente a sus obligaciones pendientes.

Los niveles de ingresos para los graduados "no son en general lo suficientemente altos para los pagos de la deuda", dijo Ira Jersey, estratega de tasas de interés de Bloomberg Intelligence. "Si debe elegir entre pagar el préstamo estudiantil o pagar comida o vivienda, ¿cuál elige?"

Las morosidad también tienen repercusiones más amplias. Debido a que la mayoría de los préstamos no están respaldados por el Gobierno, probablemente no perjudicarán la economía como lo hizo la deuda hipotecaria en 2007, dijo Jersey.

"Pero de manera incremental, significa mayores déficits federales si los préstamos no se pagan".

El total de la deuda con pagos atrasados es aproximadamente el doble de la cantidad que el Tesoro de Estados Unidos proporcionó para rescatar a la industria automotriz durante la última recesión.

Los préstamos con un retraso de al menos 90 días se consideran en "incumplimiento de pago grave". El grupo de edad que se está adentrando en esta categoría al ritmo más rápido es el de individuos de entre 40 a 49 años; eso se debe en parte a que los padres piden préstamos para pagar los gastos de sus hijos.

El coste de la educación superior casi se ha duplicado en los últimos 20 años, y el Banco de la Reserva Federal de San Luis publicó recientemente un comentario de blog en el que preguntaba: "¿Vale la pena la universidad todavía?” La respuesta no fue un sí definitivo. Una de las conclusiones: "En lo que se refiere a acumulación de riqueza, de media, la universidad no está dando frutos a graduados universitarios recientes, al menos, todavía no".

Algunas escuelas han tomado nota, y están proporcionando más apoyo. El aumento en porcentaje de la tasa de matriculación en Cornell para el año académico 2019-2020 “es el más bajo de lo que ha sido en décadas, y estamos presupuestando un aumento significativo de la ayuda económica", dijo la universidad el 11 de febrero.

Y 2019-2020 será el séptimo año consecutivo en el que la Purdue University no ha aumentado las tasas de alojamiento y comida.