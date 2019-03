Millonarios de EE.UU. superan población de Suecia o Portugal

El número de hogares ricos en EE.UU. alcanzó un nuevo récord el año pasado, aproximadamente equivalente a toda la población de Suecia o Portugal.

Según una encuesta realizada por Spectrem Group, más de 10.2 millones de hogares tienen un patrimonio neto de US$ 1 millón a US$ 5 millones, sin incluir el valor de su residencia principal. Eso es 2.5% más que en el 2017.

Aunque las filas de los ricos crecieron, el ritmo se desaceleró debido a un "debilitamiento del crecimiento económico mundial y un ambiente político polémico en EE.UU", asegura el presidente de Spectrem Group, George Walper.

Los hogares con un patrimonio neto ultraalto, aquellos con activos entre US$ 5 millones y US$ 25 millones, aumentaron 3.7% a alrededor de 1.4 millones, mientras que los que superaron los US$ 25 millones aumentaron 0.6% a 173,000, según la encuesta.

El número de estadounidenses en la categoría más rica se ha más que duplicado desde la Gran Recesión, según la encuesta, incluso cuando la tasa de aumento ha disminuido.

"Parte de esta desaceleración en la creación de riqueza debe esperarse, en parte, por el debilitamiento de los mercados de renta variable, luego de casi una década de rendimientos muy fuertes, junto con los efectos tempranos de la reforma fiscal en los hogares ricos", explica Greg Soueid, jefe de gestión de patrimonios en la consultora Treliant.

Dicho esto, la tasa de crecimiento de los hogares ricos sigue superando las tasas de crecimiento de la clase media".

Los resultados de Spectrem se basaron en entrevistas con más de 2,300 hogares con ingresos masivos, 4,450 hogares millonarios y 1,850 inversionistas con un patrimonio ultra alto. La encuesta tiene un margen de error de 4%.