Millennials cambian el Día de Acción de Gracias con minipavos

Las aves pequeñas viven un gran momento. Los pavos diminutos engalanarán cada vez más las mesas del Día de Acción de Gracias la semana entrante gracias a la campaña de la generación del milenio para renovar la gastronomía estadounidense.

La festividad que retrató Norman Rockwell –la abuelita jactándose de haber cocinado un ave tan rechoncha que no deja levantar la fuente- todavía es común. Pero las familias más pequeñas, el creciente sentimiento de culpa por el exceso de sobras y la preferencia por las aves criadas al aire libre han incidido en el surgimiento de aves de tamaño pequeño como plato principal de la cena festiva.

“La gente está empezando a entender que no es natural criar pavos de 14 kilogramos (30 libras)”, dijo Ariane Daguin, cofundadora y dueña de D’Artagnan LLC, compañía alimenticia mayorista y de comercio electrónico de Union, Nueva Jersey. “En general, eso significa que estuvieron encerradas en un corral sin espacio para moverse, y es por eso que son tan gordas”.

Hay indicios de que la demanda de aves pequeñas está creciendo. Las existencias de pavitas enteras, que son más pequeñas que los machos, se redujeron 8.3% respecto de un año atrás, muestran los datos más recientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los pavos machos enteros aumentaron 6.9%.

Bell & Evans está trabajando con un criadero para producir pavos diminutos para que los consumidores los coman todo el año. El propietario Scott Sechler dijo que la nueva raza, que aún no se vende al público, “engorda bien”, a diferencia de otras aves de menor tamaño, que pueden ser huesudas.

Sin embargo, los pavos de 5.5 a 6 kilogramos siguen siendo los que más se venden para la festividad, dijo Sechler. Esto podría deberse a que algunos mileniales “todavía van a casa de mamá”, añadió.

Butterball LLC, que vende pesos pesados de 14 kilos, también ofrece un Li’l Butterball que puede pesar tan sólo 2.7 kilos.

HelloFresh SE, en su primera caja del Día de Acción de Gracias de este año, vende pavos de 5.5 a 6 kilogramos de Cargill Inc. que pueden alimentar a 10 personas que hayan comido antes otras cosas. Si bien Whole Foods de Amazon.com Inc. dijo que su tamaño más popular es el clásico de 6 a 8 kilogramos, también tiene una versión más pequeña para alimentar a cuatro clientes no veganos.

Las familias menos numerosas impulsan esta tendencia. El año pasado, el 62% de los hogares estadounidenses tenía sólo uno o dos integrantes, frente al 41% en 1960, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El porcentaje de hogares de un solo integrante también ha crecido.

Karen Bell, dueña de la carnicería Bavette La Boucherie de Milwaukee, dijo que vendió la mitad de su provisión de pavos diminutos para Halloween. Las aves orgánicas pesan sólo unos 2.7 kilogramos, señaló Bell, porque los clientes quieren menos carne.

“El tamaño de las familias es más chico”, dijo. “Para el festejo del Día de Acción de Gracias no se reúne una familia extensa de 20 personas”.