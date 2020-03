Michael Bloomberg: la millonaria cifra que gastó en su campaña presidencial de EE.UU.

Michael Bloomberg, ex alcalde de New York, se retiró este miércoles de la carrera por la presidencia de los Estados Unidos después de sufrir una fuerte derrota en el “Supermartes”. El empresario multimillonario apareció en la escena política por la candidatura demócrata para desafiar a Donald Trump. Sin embargo, obtuvo resultados negativos pese a que gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero para financiar su campaña tardía.

“Hace tres meses, entré en la carrera por presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy, me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo “, anunció Bloomberg en un comunicado.

Mike Bloomberg se retiró de la lucha por ser el candidato presidencial demócrata en Estados Unidos (Foto: AFP)

Los resultados del “supermartes” en 14 estados del país, la primera jornada en la que el nombre del exalcalde de Nueva York aparecía en la boleta, precipitaron que Bloomberg decidiera abandonar la carrera. Obtuvo una sola victoria: Samoa Americana. Tras retirarse, dio su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, que recibe así un respaldo crucial en la interna contra Bernie Sanders.

Ningún candidato en la historia de las presidenciales de Estados Unidos gastó tanto dinero de su bolsillo para obtener tan poco y en tan poco tiempo, apenas tres meses. Pero, ¿Cuánto dinero gastó Mike Bloomberg en la campaña presidencial del 2020? A continuación, te lo contamos.

¿CUÁNTO DINERO GASTÓ MIKE BLOOMBERG?

El magnate de la comunicación anunció que renunciaba a sus aspiraciones presidenciales luego de haber gastado casi US$ 600 millones de su bolsillo para competir en las primarias demócratas en una sola fecha, donde votaban 14 estados.

El millonario, que cuenta con una fortuna de US$ 62,000 millones había decidido postularse como referente del sector moderado del partido, para enfrentar al socialista democrático Bernie Sanders.

Bloomberg declaró oficialmente su candidatura el 24 de noviembre del 2019, durante un evento de campaña en Virginia. Desde entonces, Bloomberg ha arrojado literalmente millones de su propio dinero para promover su apuesta por la Casa Blanca.

La estrategia que utilizó fue enfocada en dos frentes: saltarse las primeras 3 elecciones en Iowa, New Hampshire y Nevada y apostó todo a este “Supermartes” pero le fue mal. Además, gastó una enorme cantidad de dinero en publicidad.

¿CUÁNTO GASTÓ MIKE BLOOMBERG EN PUBLICIDAD?

La mayoría del dinero que invirtió para la campaña presidencial fue en publicidad, presentándose como el mejor candidato de centro para derrotar a Trump y recordando sus compromisos de larga data con la lucha contra el calentamiento climático y el control de armas.

Según Reuters, Bloomberg destinó gran parte del dinero a la financiación de su publicidad televisiva. Fueron $ 126.5 millones que se destinaron a publicidad televisiva en enero, y otros $ 45.5 millones se gastaron en publicidad digital. Esto llevó el total del gasto de la campaña publicitaria de Bloomberg a $ 312 millones.

¿CUÁNTO DINERO GASTÓ MIKE BLOOMBERG POR VOTO?

Bloomberg gastó más de 200 millones de dólares en publicidad en los 14 estados del Súper Martes, que a menudo ascienden a más de $100 por voto, según un análisis preliminar de los datos de Advertising Analytics recogidos por “The Washington Post”. Cabe señalar que estas cifras no incluyen el gasto en otros aspectos de su campaña, como el personal y transporte.

Bloomberg compitió con el slogan “Mike Will get it done” (Mike lo hará), resaltando su perfil de ejecutivo. Pero, aún sin haberse presentado en una elección, tuvo una mala performance en el único debate que participó, lo que minó sus chances.

Decidió dejar la carrera porque consideró que no pudo cosechar votos suficientes para ser un competidor importante. También no pudo frenar el avance rutilante de Biden, que triunfó a lo largo y ancho del país luego de recibir apoyos importantes de candidatos que se bajaron como Pete Buttigieg y Amy Klobuchar.

Bloomberg, de 78 años, es una de las personas más ricas del mundo (Foto: AFP)

Bloomberg “gastó demasiado dinero en una mala apuesta”, dijo a la AFP el encuestador John Zogby, presidente de la empresa de análisis y sondeos que lleva su nombre. “Fue arrogante” al saltearse los primeros cuatro estados de las primarias, incluidos Iowa y New Hampshire, estimó.

“Los demás candidatos estuvieron ahí en la nieve, comiendo pollo medio crudo” y golpeando puertas en medio de un frío atroz, cuando Mike Bloomberg apareció en la campaña por la investidura demócrata en memes y avisos en Facebook y televisión “como un héroe”, dijo. “Fue un mal cálculo”.

Los expertos coinciden en que el mal desempeño del exalcalde en un debate clave en Nevada, donde fue vapuleado por la candidata Elizabeth Warren, que lo acusó de ser de la misma calaña moral que el presidente Donald Trump, lo dejó trastabillando.

El magnate comenzó a trabajar como banquero en Wall Street (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES MIKE BLOOMBERG?

Michael Bloomberg es el noveno hombre más rico del mundo. El político y empresario estadounidense, de 78 años, es nieto de inmigrantes y uno de los personajes más conocidos de la escena mediática, política y económica de Nueva York.

El multimillonario ha sido jefe de muchas cosas: director ejecutivo de una empresa de datos financieros, alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos, director de un grupo nacional de control de armas o fundador de una agencia de noticias que porta su nombre.

"Siempre quería ser el jefe de todo en lo que estuviéramos trabajando", recordó su madre Charlotte, ya fallecida, a un biógrafo en 2009. "Quería manejarlo todo".

Bloomberg construyó un imperio mediático financiero (Foto: AFP)

Nacido en 1942 en Boston, Massachusetts, Bloomberg creció en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, contable, murió cuando él estaba estudiando en la universidad y su madre trabajaba como secretaria.

Cursó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y luego accedió a la prestigiosa Harvard para hacer una maestría en administración de empresas que marcaría el resto de su vida y su fortuna.