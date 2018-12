MeToo llevó a las empresas a innovar en recursos y políticas

El Movimiento #MeToo no solo reveló la omnipresencia del acoso sexual en el trabajo: también llevó a millones de personas a buscar soluciones, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad de California en San Diego.

Las búsquedas relacionadas con la presentación de informes y la capacitación preventiva para el acoso sexual y la agresión aumentaron un 30% con respecto a los niveles históricos entre el 15 de octubre –el día en que la actriz Alyssa Milano instó a las personas a tuitear "me too" (yo también) si se habían enfrentado a la violencia sexual– y el 15 de junio.

El estudio, que será publicado en línea el viernes por JAMA Internal Medicine, analizó el volumen de términos como "sexual", "capacitación" e "informes" en búsquedas de Google en EE.UU. entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de junio de 2018. También encontraron un aumento significativo en las búsquedas de términos como acoso y agresión sexual durante ese mismo período.

"El movimiento #MeToo ha generado un interés sustancial no solo en el acoso y/o la agresión sexual, sino también en conclusiones prácticas para la presentación de informes y la prevención", escribieron los investigadores.

Otras señales apuntan al renovado interés por la prevención. Las empresas que crean videos de capacitación para el trabajo también informaron un aumento en sus actividades tras las denuncias de conducta sexual indebida contra el ahora deshonrado magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, reportadas por primera vez en The New York Times. La asociación de gestores de recursos humanos, Society for Human Resource Management, informó que aproximadamente un tercio de sus miembros cambió el contenido y el formato de su capacitación contra el acoso en los últimos 12 meses.