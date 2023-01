La Reserva Federal necesita subir las tasas de interés “un poco” por encima de la horquilla del 5% al 5.25% para controlar la inflación, dijo el miércoles la presidenta de la entidad en Cleveland, Loretta Mester, que no quiso revelar cuál sería su decisión preferida para la próxima reunión.

“Aún no estamos en el 5%, no estamos por encima del 5%, lo que creo que va a ser necesario dadas mis previsiones para la economía”, dijo Mester en una entrevista con Associated Press. “Simplemente creo que necesitamos seguir avanzando, y discutiremos en la reunión cuánto hacer”.

La tasa de referencia de la Fed para los préstamos a un día se sitúa en la actualidad en un rango objetivo de entre el 4.25% y el 4.5%.

Los inversores esperan que el banco central eleve la tasa en un cuarto de punto porcentual al término de su próxima reunión de dos días, que tendrá lugar entre el 31 de enero y el 1 de febrero, ya que la inflación parece haber pasado su punto álgido.

“Estamos empezando a ver el tipo de acciones que necesitamos ver”, añadió Mester. “Buenas señales de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta (...) Esa es una aportación importante en la forma en que estamos pensando hacia dónde debe ir la política”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dio positivo por COVID-19 el miércoles y está experimentando síntomas leves, dijo el banco central en un comunicado el miércoles.

Fuente: Reuters