Para una mayoría la universidad ‘vale la pena’, dice Fed de NY

A pesar del aumento de los costes de matrícula, los estudiantes obtendrán un sólido rendimiento de su inversión en educación universitaria, de acuerdo con un nuevo comentario de investigadores de la Reserva Federal.

Esto se aplica a casi todos los estudiantes, con algunas excepciones importantes: aquellos que terminan en el 25% inferior de su clase, los que abandonan la universidad o los que tardan más de cuatro años en graduarse, escribieron los autores Jaison Abel y Richard Deitz en un comentario de blog de Liberty Street Economics.

De media, los graduados universitarios ganaban aproximadamente US$ 78,000, en comparación con los US$ 45,000 de un trabajador con solo un título de escuela secundaria. La diferencia salarial de los graduados universitarios frente a aquellos con un título de escuela secundaria es de US$ 33,000 aproximadamente.

Para calcular la tasa de rendimiento que ofrece la educación universitaria, los investigadores de la Fed midieron los costes de la universidad seguidos de los beneficios del flujo monetario de los universitarios a lo largo de toda su carrera.

Si bien el rendimiento de una educación universitaria ha disminuido en los últimos años debido al aumento de los precios de matrícula, los beneficios aún superan el costo.

Por supuesto, las circunstancias y oportunidades individuales pueden hacer que el valor económico de un grado difiera ampliamente.

"Dadas las complejidades involucradas, estas cifras deben verse como estimaciones generales y están destinadas a proporcionar solo una guía aproximada del valor de un título universitario para el estudiante medio", anotaron los investigadores.

"Si bien el aumento del coste de la universidad puede ser preocupante, aún no ha cambiado la aritmética básica de que vale la pena obtener un título universitario", escribieron Abel y Deitz. "Las ventajas aún superan los costes, al menos para la mayoría de las personas".