EEUU







Lucha contra COVID afecta industria de la salud en EE.UU. Pfizer Inc. dijo el martes que sus ventas del tercer trimestre se redujeron en US$ 500 millones, o 4%, debido a los efectos del virus. Si bien la compañía dijo que no se vio tan afectada como se temía en los primeros días de la pandemia, la recuperación ha sido más lenta de lo esperado.