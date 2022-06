Los 34 mayores bancos de Estados Unidos superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed), demostrando que podrían hacer frente a una recesión grave, reveló un informe publicado por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

“Los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa”, indicó el informe.

La Fed explicó que los 34 bancos evaluados permanecieron por encima de los requisitos de capital mínimo, pese a unas pérdidas hipotéticas totales de US$ 612,000 millones en caso de una recesión severa.

En ese escenario, la ratio agregada de capital y acciones comunes, que provee un colchón extra ante posibles pérdidas, bajaría en 2.7 puntos porcentuales hasta un mínimo de 9.7%.

Este 9.7%, sin embargo, seguiría siendo más del doble del mínimo requerido, apuntó la Fed.

El escenario hipotético diseñado por el banco central este año fue más severo que el del 2021, e incluyó una recesión mundial con impactos sustanciales sobre los mercados de la vivienda y de deuda corporativa.

En este escenario, el desempleo subiría en 5.75 puntos porcentuales en Estados Unidos hasta un total de 10% y el Producto Bruto Interno (PBI) bajaría considerablemente.

Todos los bancos de Estados Unidos con más de US$ 100,000 millones en activos están sujetos a test de estrés bajo la Ley Dodd-Frank, a través de cual se hizo una reforma financiera en el 2010 tras la crisis financiera del 2007-2008.

Entre las entidades que se sometieron a estas pruebas están Bank of America Corporation, Barclays US LLC, Capital One Financial Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Holdings (USA), The Goldman Sachs Group; HSBC North America Holdings, y JPMorgan Chase & Co.