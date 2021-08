Por Liam Denning

Una determinada escuela de pensamiento considera que los objetivos a largo plazo no tienen sentido, ya que las personas que los elaboran ya no estarán en su puesto cuando se demuestre si tienen razón o no. Esto es especialmente cierto en el caso de un presidente estadounidense con dos mandatos limitados. Pero cuando se trata de Joe Biden y los vehículos eléctricos, poco importa si su nuevo objetivo para el 2030 resulta. Lo que busca es simplemente poner el pie en el acelerador.

Biden pretende que la mitad de los vehículos que se vendan en Estados Unidos para fines de la década sean electrificados. El año pasado, los vehículos eléctricos representaron el 2% del mercado. Según la última perspectiva a largo plazo de Bloomberg NEF, en el 2030 constituirían alrededor de un tercio de las ventas estadounidenses. Por lo tanto, se podría decir que el discurso de JFK sobre el viaje a la Luna fue menos ambicioso.

Sin embargo, como señala Biden en el anuncio, fabricantes de automóviles como Ford Motor Co. y General Motors Co. ya han fijado objetivos para los vehículos eléctricos en torno al 50%. Al igual que ocurre con muchas otros elementos ecológicos de la agenda de Biden, se trata de aprovechar una ola de dinero existente destinada a las tecnologías limpias.

Considere: Tesla Inc. hizo gran parte del trabajo pesado de llevar los vehículos eléctricos al 2% del mercado e invirtió alrededor de US$ 23,000 millones durante la última década para hacerlo. Ahora, solo cinco de los principales fabricantes de automóviles del mundo —Ford, Daimler AG, GM, Stellantis NV y Volkswagen AG— se han comprometido a invertir US$ 33,000 millones al año.

Esto a nivel mundial, por supuesto, pero EE.UU. se llevará una gran parte. Con su población de altos ingresos, su cultura de conducción y su predilección por las viviendas suburbanos (con garajes), EE.UU. cumplen muchos requisitos para los fabricantes de vehículos eléctricos, todos excepto, hasta hace poco, el compromiso político con la transición.

Ese compromiso no es sólido, por supuesto. El objetivo de Biden es solo eso, y los incentivos para conseguirlo —como el financiamiento federal para cargadores de vehículos públicos— se redujeron en la propuesta de infraestructura bipartidista. La entrega de dinero real, así como el financiamiento asociado para las actualizaciones necesarias de la red eléctrica, depende del paquete de reconciliación mucho más grande que se ha discutido.

Sin embargo, al fijar el objetivo y basarlo en ambiciones más amplias, como superar a China y reactivar la manufactura, Biden busca aliados dentro y fuera del Congreso para ese impulso. Los subsidios, junto con el compromiso retórico, dan tranquilidad a Detroit mientras se embarca en una reinvención extraordinariamente arriesgada.

A diferencia de Tesla, los fabricantes tradicionales no pueden tratar al mercado de valores como un cajero automático. La electrificación también ofrece una forma de cumplir con normas de ahorro de combustible más estrictas, que, precisamente, se basan en los propios fabricantes de automóviles.

Aunque todavía no se disponga de toda la tecnología, se trata de garantizar que la fascinación de los inversionistas por el desarrollo y la ampliación de esa tecnología no decaiga. A pesar de las inclinaciones más ecológicas de algunas grandes petroleras en estos días, la amenaza existencial que representan los vehículos eléctricos para el mayor mercado de materias primas del mundo significa que Biden no puede contar con que se mantenga el apoyo político.

Tal y como están las cosas, suponiendo los estándares de economía de combustible existentes y que solo el 20% de las ventas de vehículos se electrifique para el 2030, se eliminarían alrededor de 1.5 millones de barriles al día de demanda de gasolina en relación con el 2019, según proyecciones de ClearView Energy Partners LLC.

Si se imponen nuevos estándares de eficiencia de combustible y se aumenta el porcentaje de vehículos eléctricos al 40-50% del mercado, sería algo más cercano a los 2 millones de barriles diarios, según estimaciones preliminares de ClearView. Eso equivale a casi uno de cada diez barriles de demanda de petróleo anterior a la pandemia, y solo para empezar.

Además, si EE.UU. se acerca a que los vehículos eléctricos ocupen el 40% del rezagado mercado estadounidense para el 2030, entonces eso significa probablemente que serían más de la mitad de los mercados chino y europeo. El impulso a favor de los vehículos eléctricos, y en contra de los combustibles para el transporte por carretera, sería imparable a escala mundial.

El verdadero objetivo de Biden no es este o aquel porcentaje. Más bien, después de haber visto que la puerta a un futuro electrificado se abrió un poco, su objetivo es arrancar la puerta desde las bisagras para que nadie pueda volver a cerrarla.