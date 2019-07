Lluvias aguan temporada de parrillas en EE.UU. en golpe a cárnicas

Parece que las compañías cárnicas de Estados Unidos no pueden tomarse un respiro.

Como si el aumento de los costes de la alimentación animal no fuera suficiente, las lluvias bíblicas de este año también han vertido un jarro de agua fría a la temporada de parrillas, lo que desaceleró el consumo de todo tipo de productos como costillas, salchichas y alitas de pollo.

Es una mala noticia para los procesadores como Tyson Foods Inc., la mayor cárnica de Estados Unidos, que generalmente ve un aumento en el período de la primavera, que se prolonga hasta el 4 de julio.

Estados Unidos registró los 12 meses más húmedos en más de cien años hasta finales de mayo, retrasando la siembra del maíz y la soja utilizados para la alimentación animal, según registros del Gobierno. Unas lluvias continuas durante el verano podrían llevar a los analistas de Wall Street a estudiar más de cerca el impacto en la demanda de carne.

"La dificultad aquí es que hemos tenido mucha lluvia, y ello ha derivado en un impacto significativo", dijo Will Sawyer, economista principal de CoBank ACB, un banco de US$ 138,000 millones para la industria agrícola estadounidense, en una entrevista telefónica. "No me gusta asar cuando llueve, a nadie le gusta asar cuando llueve".

La carne de vaca y de cerdo sufrirán el mayor impacto ya que su consumo es el más estacional, dijo Sawyer.

El retraso en la temporada de parrillas o barbacoa está favoreciendo una caída de los precios en medio de una producción de carne prodigiosa.

Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los precios al por mayor de la carne de cerdo y pollo se comercializan al nivel más bajo para esta época del año del último decenio.

Incluso la carne vacuna, que ha disfrutado de un auge ante las dificultades de los mercados porcino y aviar, ha experimentado una caída de los precios del 6% desde su nivel más alto en abril.

"El problema con el negocio de la carne es que o se vende o huele, hay que mantenerla en movimiento", dijo Len Steiner, propietario de Steiner Consulting Group en Manchester, New Hampshire. "Cuando hace frío y llueve en gran parte del país, la tendencia a asar a la parrilla disminuye bastante”.

El retraso en la temporada de parrillas se suma a las preocupaciones sobre el aumento de los costes de la alimentación de ganado. Un aumento de 10 centavos por bushel en maíz o US$ 10 la tonelada métrica en harina de soja equivale a un impacto de alrededor de US$ 25 millones para Tyson, dijo Mizuho en un informe el mes pasado, citando información del día del inversor de la compañía.

Algunos inversores también habían destacado preocupaciones sobre los costes de Sanderson Farms. La compañía aún tenía algunos de sus costes de alimentación por cubrir para el año fiscal actual que finaliza el 31 de octubre.

Sin duda, las hamburguesas son un segmento brillante para las compañías cárnicas. Los minoristas anunciaron hamburguesas y carne picada a niveles que superaban las normas estacionales, dijo Olvera, con sede en Florida.

Los precios más bajos también han brindado a los minoristas la oportunidad de promocionar la carne a buenos precios y "todos buscan un buen negocio", según Steiner. "Este se perfila sin duda como el año de la hamburguesa", dijo Olvera.