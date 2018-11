Llega el "Black Friday", el postre más popular de Acción de Gracias en EE.UU.

Probablemente no haya dos pavos asados iguales en el Día de Acción de Gracias, pero el mismo postre aguarda para unos 164 millones estadounidenses: la primera sesión de rebajas del "Black Friday" (Viernes Negro), que se adelanta en los principales comercios del país hasta la medianoche.

La tradicional jornada festiva de este jueves en Estados Unidos, celebrada habitualmente entre familiares o amigos, dará paso en muchos casos a las primeras compras de la temporada navideña, para la que grandes cadenas como Walmart, BestBuy, Target o el gigante del comercio electrónico Amazon ofrecen fuertes descuentos.

Tan pronto como a las cuatro de la tarde de hoy, algunas tiendas estarán ya desplegando su artillería para triunfar desde el primero de los cinco días de fiebre consumista que se alargarán hasta el Ciberlunes, y en los que se espera en conjunto un incremento de las ventas.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el 21% de los compradores que planean quemar la tarjeta durante este fin de semana largo, unos 34 millones, y lo harán ya este mismo jueves pese a que en el noreste del país se va a vivir la jornada de Acción de Gracias más fría desde 1996, en ciudades como Nueva York o Boston.

Así, es posible que muchos prefieran quedarse en casa esta tarde y esperar a mañana, " Black Friday", el día más concurrido, que previsiblemente atraerá a los comercios a 116 millones de personas en Estados Unidos -el 71% de los compradores-, y se estima que supondrá una fuerte sesión de ventas por internet.

La empresa Adobe Insights, que analiza datos web de las 100 minoristas más importantes del país, calcula que solo este jueves las compras online en Estados Unidos ascenderán a US$ 3,300 millones, un aumento de 16.5% respecto al "Thanksgiving" del año pasado.

En comparación, para el viernes prevé que se gaste casi doblemente por internet, hasta los US$ 5,900 millones, cifra solo superada estos días por la del Ciberlunes, jornada estrella frente a la pantalla, que puede llegar a recaudar US$ 7,800 millones.

La predicción de ventas por internet en el conjunto de los próximos cinco días de consumismo se sitúa en US$ 23,400 millones, lo que representa una quinta parte del gasto total para la temporada navideña, que abarca noviembre y diciembre.

Para esos dos meses festivos, las expectativas del comercio minorista oscilan entre US$ 717,000 millones y casi US$ 721,000 millones, es decir, un incremento del gasto entre el 4.3% y 4.8%. El año pasado, la facturación llegó a US$ 687,000 millones en total.

Pese a la emoción que generan los próximos días, para los que muchos consumidores han esperado para comprar sus regalos y decoración, las autoridades aconsejan prudencia, especialmente en el Viernes Negro y el Ciberlunes, con el objetivo de evitar estafas y fraudes.

Además de comprobar si las ofertas son engañosas o tienen costes ocultos, es aconsejable consultar las condiciones de las garantías, las políticas de devolución y reembolso o las restricciones de las tarjetas de regalo, según indica la Fiscalía de Nueva York.

En cuanto a las compras por internet, es importante acudir solo a conexiones seguras, evitando redes wifi abiertas o no seguras, y fijándose en que los dominios web son legítimos y su URL comienza por "https://", que implica un protocolo de seguridad.

Asimismo, animan a desconfiar de concursos y promociones "demasiado buenos para ser verdaderos" y a leer "la letra pequeña".

Solo en el estado de Nueva York, el año pasado los consumidores reclamaron pérdidas de US$ 88 millones relacionadas con el cibercrimen en la temporada navideña, de acuerdo con el Informe sobre Crimen por Internet del FBI, mientras que las quejas por robo de identidad aumentaron un 9%, hasta 22,023%.